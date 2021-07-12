شركة Asus تستعد لإطلاق أجهزة للطلاب بأسعار مناسبة في هذا الموعد

تستضيف شركة Asus حدثا تكنولوجيا كبيرا للإعلان عن عدد من المنتجات الخاصة بها، حيث سيكون على رأس هذه المنتجات عددا متنوعا من الأجهزة المناسبة للطلاب منها أجهزة تابلت وأجهزة لاب توب.



وبحسب موقع GSMArena فإن شركة Asus ستعقد يوم 15 يوليو المقبل حدثا كبيرا في الهند للإعلان عن أجهزة تابلت ولاب توب للطلبة بأسعار مناسبة للغاية، حيث ستشبه الأجهزة التي سيتم إطلاقها أجهزة Chromebook .

وتتميز الأجهزة التي تطلقها شركة Asus للطلاب بعد أيام بعدد من الإمكانات الكبيرة مثل قدرة الأجهزة على التحمل من خلال المعالجات الجيدة والبطارية ذات السعة الكبيرة لتتجمل الضغط عليها بسبب أوضاع العمل أو الدراسة من المنزل.



وتكشف التسريبات أن شركة Asus قد ركزت على أن تكون هذه المنتجات مصممة بشكل أساسي بهدف إضفاء الطابع السلس والمرن على التعليم الرقمي كما يمكن أن تتكامل بسلاسة مع مسيرة حياة المستخدمين في ظل الوضع الحالي.



ومن المقرر أن تشهد أجهزة التابلت واللاب توب من شركة Asus أسعارا مناسبة للغاية لتناسب فئة الطلاب من المراهقين والشباب، إلى جانب الإمكانات المتميزة للأجهزة.



ومنذ أسابيع قليلة، أطلقت شركة أسوس Asus، أحد أفضل أجهزة الكمبيوتر الشخصية المخصصة للألعاب لهذا العام، إذ يأتي حاسب TUF Dash 15 بمواصفات مميزة وسعر منخفض، كأرخص حاسوب محمول موجه للاعبين.



ويوفر لابتوب أسوس TUF DASH 15، العديد من احتياجات للاعبين، حيث يعمل الجهاز بإحدى معالجات شركة إنتل من نوع معالج Intel Core i7-11370H من الجيل الحادي عشر، والذي يعمل بسرعة 3.3 جيجاهرتز، كما يأتي بكارت للشاشة من نوع 3070 RTX، وهما الأفضل لتقديم أداء قويا ومميز للألعاب الحديثة.



يمتاز حاسب الألعاب TUF Dash F15 من أسوس، بشاشة قياسية عالية الدقة بقياس 15.6 بوصة، وبدقة عرض 1920 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 240 هرتزا في الثانية، تدعم مجموعة ألوان بتقنية sRGB بنسبة 100%.