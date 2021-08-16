تكشف عن الأمراض.. ميزة خارقة في سماعات AirPods 3 القادمة من آبل

كشف باحثون في شركة آبل الأمريكية عن ميزة غير مسبوقة في سماعات AirPods 3 اللاسلكية القادمة حيث يمكنها التقاط صوت التنفس الخاص بالمستخدمين وتمكينهم من اكتشاف عدد من الأمراض الخطيرة.



وبحسب موقع Tech Radar فإن الميزة الموجودة في سماعات AirPods 3 القادمة ستكشف الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي والقلب و تصلب الشرايين وستكون بديلا عن أى جهاز آخر يقوم بمراقبة طبية لهذه الأمراض.



ويمكن لسماعات AirPods 3 اللاسلكية القادمة التقاط صوت تنفس المستخدمين من خلال الميكروفونات المدمجة في الأجهزة لتتبع تطور المرض والمستوى الخاص بأمراض الجهاز التنفسي والقلب بمرور الوقت.



ومن المتوقع أن تكون ميزة مراقبة التنفس في سماعات AirPods 3 اللاسلكية ميزة أساسية تعتمد عليها آبل في الترويج للسماعات، ولكن ليس من المعروف إذا ما كانت آبل ستصدر السماعات مع هواتف iPhone 13 القادمة في شهر سبتمبر أم لا.



وستستخدم آبل سماعات AirPods 3 لإعطاء المستخدمين أيضا ملاحظات حول أدائهم أثناء التمرين، بشكل خاص في تمارين مثل اليوجا ، حيث توفر AirPods ملاحظات في الوقت الفعلي حول إمالة رأس المستخدم ووضعه وتمدده كما سيتم تزويدها بمستشعرات ذكية.



وستحصل سماعات AirPods 3 القادمة على عدد من الميزات منها ميزة Spatial audio، والتى تمنح نقاء صوتى كبير كتجربة مشاهدة لتجربة السينما، إلى جانب ميزة التبديل التلقائي للمستخدمين التى تنقل الصوت بسلاسة بين هواتف ايفون وأجهزة آيباد وأجهزة كمبيوتر ماك، كما تتيح ميزة مشاركة الصوت مشاركة المقاطع الصوتية بسهولة إلى AirPods وآيفون وآيباد وiPod touc.