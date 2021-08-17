نتالين مطر تقيم جلسة تصوير جديدة مع ليليا الأطرش

أقامت الإستايلست الشهيرة نتالين مطر جلسة تصوير جديدة مع الفنانة ليليا الأطرش.





وتعتمد نتالين مطر على أحدث صيحات الموضة خلال هذه الجلسة، حيث وضعت العديد من الخيارات لـ ليليا الأطرش لكي تفاضل بينها.

ولفتت الإستايلست نتالين مطر الأنظار بأحدث ظهور لها فقد نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.



من جانب آخر تستعد نتالين مطر لتكريمها من مهرجان الموضة في دبي وذلك نظرا لتصميماتها المتميزة للمشاهير.

وأعربت نتالين مطر عن سعادتها بهذا التكريم ؛حيث أكدت أنها تسعى دائما إلى مواكبة الموضة وتقديم كل ما هو جديد في عالم الأزياء.

نتالين مطر على انستجرام :

يذكر أن نتالين ماضي حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحتها على انستجرام natalinematar والتي تضع عليها كل ماهو جديد في عالم الموضة.