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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مين اللي عامل الكسكسي؟ فاطمة كشري تروي موقفا إنسانيا لـ دلال عبد العزيز

فاطمة كشري ودلال
فاطمة كشري ودلال عبد العزيز

كشفت الفنانة فاطمة كشري، عن موقف إنساني حدث معها، من النجمة الراحلة دلال عبد العزيز.


وقالت فاطمة كشرى: "كنت آتى إلى المسرح، وأجلب كسكسي للفنانة لولا محمد، وعندما رأتني دلال عبد العزيز؛ سألت: مين اللي عامل الكسكسي؟، وقالتلي أنا عاوزة زيها".


وأضافت فاطمة كشري: "بالفعل أتيت لها بأكثر من كيس.. وكانت تعطيني على الكيس الواحد 20 جنيها".


وتابعت فاطمة كشري: "كنت سعيدة أننى أرى دلال عبد العزيز، خاصة أنني كنت جديدة وقتها في عالم الفن، ووجدتها ست طيبة للغاية".

 

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز
 

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، السبت قبل الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

 

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

 

وكان الإعلامي رامى رضوان، قد تحدث عن اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال إن الفنانة الراحلة كانت تحمد الله، وكانت صابرة، وحصلت على جميع الأدوية المطلوبة ولكن توفاها الله.

 

وقال رامي رضوان إن هناك بعض المواقع غير المصرية قامت بنشر أخبار حول أن الفنانة الراحلة تدهورت حالتها بعد علمها بـ وفاة الفنان سمير غانم.


وأضاف رامى رضوان مقدم برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة الفنان الراحل سمير غانم وذلك بسبب حالتها الصعبة.


وأشار رامي رضوان إلى أن هناك أخبار كثير غير صحيح انتشرت وأنه غير راض على الشائعات.

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