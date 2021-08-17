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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. ظهور أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت طلاب 3 ثانوي الآن.. القمر عند أقرب مسافة له من الأرض اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تجارة جامعة عين شمس تعلن نتائج الترم الثاني الفرقة الثالثة بالموقع الإلكتروني


أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس لجميع الشعب للعام الجامعي 2020/ 2021.


ظهور أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت طلاب 3 ثانوي الآن


نتيجة الثانوية العامة 2021 ، في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لإعلانها في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ظهر اليوم الثلاثاء، قامت الوزارة بإظهار ايقونتين جديدتين على تابلت طلاب الثانوية العامة 2021 .

 

تنسيق الجامعات 2021.. عميدة إعلام جامعة القاهرة لصدى البلد: 4000 طالب قاموا بأداء اختبار القدرات حتى الآن


لجميع هواة الفلك.. القمر عند أقرب مسافة له من الأرض.. اليوم


يترقب جميع هواة الفلك اليوم الثلاثاء، حيث يصل القمر فى هذا اليوم عند أقرب مسافة له من الأرض، فى ظاهرة تحدث لأول مرة خلال هذا الشهر، حيث ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة الفلكية.


نجلا نائب بالشرقية.. طارق شوقي: حجب نتيجة طالبين بعد تسريبها.. شاهد


أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وجاء ذلك بعد تسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا.


اليوم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية مكافحة الفساد


أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس  2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وزارة التربية والتعليم اخبار التعليم طارق شوقي التربية والتعليم الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة

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