عرض شائع ...أفضل الطرق لوقف التعب

التعب هو مصطلح يستخدم لوصف الشعور العام بالتعب ونقص الطاقة، يمكن أن يكون للإجهاد أو الإرهاق الشديد تأثير خطير على صحتك، ويدمر دوافعك وقدرتك على التركيز ويسبب حالات أخرى إذا تركت دون علاج، هناك عدد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالإرهاق، والعديد منها سهل الحل بالمكملات التي لا تستلزم وصفة طبية والتغييرات في نمط حياتك.

يمكن أن ينتج التعب عن عدد من الأشياء، مثل عدم اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي ، والإفراط في شرب الكحول ، والضغط العاطفي ، وقلة النوم وقلة النشاط البدني.

قد تعاني من التعب والإرهاق إذا كنت تشعر باستمرار بعدم التحفيز، والتعب، وفقدان الوزن غير المبرر، وسوء الحالة المزاجية، والحساسية لدرجات الحرارة الباردة.

ولكن إذا كنت تعاني من التعب الشديد، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو استشارة طبيبك، حيث قد تكون هناك حالة كامنة تسبب التعب.

المغنيسيوم



التعب هو أحد المؤشرات المبكرة لانخفاض مستويات المغنيسيوم.

المغنيسيوم ضروري لاستقلاب الطاقة الطبيعي، وهو موجود في الحبوب الكاملة والبيض والمكسرات والخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ.

إذا كان نظامك الغذائي منخفضًا في هذه المجموعات الغذائية، فيمكنك التفكير في تناول مكمل المغنيسيوم للمساعدة في دعم مستويات الطاقة لديك.

الحديد



غالبًا ما يؤدي نقص الحديد إلى الإرهاق، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للشعور بالتعب، خاصة عند النساء.

سيكشف الاختبار الجيد فقط ما إذا كان لديك نقص في الحديد، لذلك إذا كنت تعتقد أنك تعاني منه، يجب عليك استشارة طبيبك.

يمكنك تناول مكملات الحديد التي لا تستلزم وصفة طبية، أو يمكنك زيادة تناولك من خلال اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والحبوب الكاملة والحبوب والبذور.

ب 12



نقص فيتامين ب 12 له مجموعة من الأعراض، ولكن أهمها هو التعب الشديد ونقص الطاقة وفقًا لـ NHS.

يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا إلى حوالي 1.5 ميكروغرام من فيتامين ب 12 يوميًا.

يوجد فيتامين ب 12 في اللحوم والسلمون وسمك القد والحليب والجبن والبيض وبعض الحبوب المدعمة، ولكن يمكن أيضًا تناوله في شكل مكمل.

مركب CoQ10

CoQ10، اختصار لمصطلح الإنزيم المساعد Q10، هو عامل حاسم في إنتاج الطاقة الخلوية وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في جميع خلايا الجسم.

يصنعه الجسم بشكل طبيعي، لكن المستويات تنخفض مع تقدمنا ​​في العمر، مما قد يؤدي إلى التعب والإرهاق.

ثبت أن النقص مرتبط ببعض الأمراض المزمنة ، ولكن لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة مع المكملات اليومية.

مصدر المعلومات: موقع “إكسبرس”.