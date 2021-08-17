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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على الحالة المرورية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

تكدس مروري بشارع
تكدس مروري بشارع فيصل

تشهد الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تكدسا مروريا بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية، خاصة شارع فيصل، تزامنا مع ذهاب المواطنين إلي أماكن عملهم.

 

وطالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المرورية؛ حفاظًا على سلامتهم.

 

وتُتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مُراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

 

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

 

ويأتى فى مقدمة خدمات  تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

 

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

 

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

 

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

 

- رقم مرور أكتوبر 38355532

الحالة المرورية تكدس مروري الادارة العامة للمرور رجال المرور

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