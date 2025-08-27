محافظ الجيزة يوجّه بسرعة بحث حالة صاحب محل دهانات بإمبابة وتقديم أوجه الدعم اللازم

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث حالة المواطن محمد سيد، صاحب محل الدهانات بشارع القدس بحي إمبابة، والذي يواجه ظروفاً معيشية صعبة لعدم توافر البضاعة بمحلّه، فضلاً عن حاجته لتجهيز بناته المقبلات على الزواج، وذلك في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على تقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية، موجهاً بتوفير أوجه الدعم اللازمة للمواطن وأسرته من خلال برامج التضامن الاجتماعي والمساعدات اللازمة بما يضمن لهم حياة كريمة.

وشدّد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً في متابعة الحالات الإنسانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف عن كاهل المواطنين.