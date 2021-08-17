الصحف الكويتية: مباحثات مصرية صومالية تشمل السد وأمن القرن.. تدخل أمريكي لمنح وزارة الأشغال لـ حزب الله.. طالبان تُعلن نهاية الحرب.. بوش حزينا: قلوبنا مع الشعب الأفغاني

الصحف الكويتية

81 % انخفاضاً في رسوم مغادرة مطار الكويت

خفض الميزانية الحالية بما لا يقل عن 10 بالمئة

«الخارجية» تهيب بالمواطنين عدم زيارة أفغانستان

ميشال عون يتمسّك برئاسة لبنان

بايدن : تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

وقالت صحيفة الجريدة إنه في مستهل زيارة نادرة للقاهرة، استقبل رئيس الحكومة المصري، مصطفى مدبولي، نظيره الصومالي محمد روبلي، أمس، لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية، والأوضاع في القرن الإفريقي، وملف سد النهضة الإثيوبي.

وصرح المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، بأن زيارة روبلي، التي تستغرق عدة أيام، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين المصريين، ستتناول بحث سبل تعزيز علاقات التعاون خلال الفترة المقبلة، وآخر التطورات الإقليمية خصوصا في منطقة القرن الإفريقي.

وتعد الصومال من الدول المهمة لأمن مصر الاستراتيجي، إذ تعد من الدول الرئيسية المطلة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر المؤدي لقناة السويس، فضلا عن أهميتها لاستقرار منطقة القرن الإفريقي.



محليا، أشارت صحيفة القبس إلى تكليف مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022) بما لا يقل عن 10 في المئة.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تدارس (المجلس) توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وكلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي وكذلك الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.

أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان وزارة الصحة أمس الاثنين عن تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 406883 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2393 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 620 حالة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 397867 حالة

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزارة الخارجية أهابت بكافة المواطنين الكويتيين عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة داعية المواطنين الموجودين هناك لأهمية مغادرتها فوراً.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي استعدادها لتقديم المساعدة والرد على استفسارات المواطنين الكويتيين.

أفادت صحيفة الأنباء بأن بيانات حكومية كشفت أن رسوم عبور الأجواء الكويتية على الطائرات شهدت انخفاضا بنسبة 55% خلال السنة المالية الماضية 2020 /2021 لتبلغ 3.4 ملايين دينار فقط مقارنة مع رسوم بلغت 7.6 ملايين دينار خلال السنة المالية السابقة، ويأتي ذلك الانخفاض بالتزامن مع انخفاض حركة الطائرات العالمية جراء تفشي جائحة «كورونا».



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الوطن إلى رفض الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الدعوات التي طالبته بالرحيل على خلفية فاجعة عكار وتردي الأوضاع المعيشية، في حين رشحت تقارير عن ضغوط غربية مكثفة لاستعجال تشكيل الحكومة، قبل أن يعلن الرئيس المكلف نجيب مقياتي أنه بدأ مناقشة الأسماء المرشحة للتوزير.

عقب ساعات من نشوب حرب كلامية بين "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري وحزب "الكتائب" من جهة و"التيار الوطني الحر" وقصر بعبدا من جهة أخرى أثر الفاجعة التي خلفها انفجار صهريج وقود في منطقة عكار، جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تمسكه بمنصبه رفضاً الدعوات التي أطلقت عقب الحادث، الذي خلف 28 قتيلاً وعشرات القتلى، لمطالبته بـ"الرحيل" وسط تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

ذكرت صحيفة الجريدة أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا، التقت مع ميقاتي، كانت واضحة حول ضرورة التشكيل، وفاتحها الرئيس المكلف بعقدة مستجدة لديه، وهي أن «حزب الله» يتمسك بوزارة الأشغال، علماً أنها ستكون صاحبة الوصاية على المرافق العامة، وخصوصاً المرفأ والمطار، في حين كانت واشنطن متشددة جداً حول نفوذ الحزب في هذين المرفقين، وطلب ميقاتي إشارة أميركية إيجابية حول منح وزارة الأشغال للحزب. صحيح أنه لم يأخذها بشكل مباشر، لكن مضمون كلام السفيرة الأميركية يشير إلى فتح الطريق أمام تشكيل الحكومة.

أفادت صحيفة الراي بأن الجيش الإسرائيلي أقدم، أمس، على قتل 4 فلسطينيين بالرصاص في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع اعتراضه أول صاروخ يطلق من قطاع غزة، منذ وقف إطلاق النار الهش في مايو الماضي الذي أنهى حربه الخاطفة مع حركة حماس.



دوليا، قالت صحيفة الأنباء إنه في اليوم التالي لسقوط كابول، أعلنت حركة طالبان ان «الحرب انتهت في افغانستان»، فيما وقف الغرب حائرا حول كيفية معالجة تداعيات هذا الانهيار السريع لجهود 20 سنة من محاولات بناء الدولة الأفغانية وفق أسس ومعايير تداعت حتى قبل استكمال انسحاب القوات الأميركية وحلفاءها المفترض نهاية الشهر. وهو ما وصفه وزير الدفاع البريطاني بين والايس بأنه «فشل للمجتمع الدولي الذي لم يفهم أن الأمور لا تحل في ليلة وضحاها»، معتبرا أنه «ليس الوقت» المناسب للاعتراف رسميا بطالبان كحكومة رسمية.

أبرزت صحيفة القبس إعلان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بأنه والسيدة الأولى السابقة لورا بوش يشعران «بحزن عميق» في شأن تطور الأحداث في أفغانستان.

وقال بوش الابن في بيان صدر في وقت متأخر يوم الاثنين «نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق. قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير ومع الأميركيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير».

قالت صحيفة الراي إن قال مسؤول أمني غربي في مطار العاصمة الأفغانية كابول صرح لوكالة رويترز بأن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الديبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت في الإقلاع صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن مدرج المطار، الذي كان يعج بآلاف من المستميتين على الهرب من العاصمة، بات خاليا من الحشود.

ذكرت صحيفة الجريدة أن حركة طالبان أعلنت اليوم الثلاثاء عفوا عاما" عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف.

وأوضحت الحركة في بيان "صدر عفو عام عن الجميع لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة".

أفادت صحيفة القبس بإعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة اللاجئين من أفغانستان.

وأصدر بايدن مذكرة توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن لاستخدام قانون مساعدة الهجرة واللاجئين، للمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين والهجرة العاجلة غير المتوقعة للاجئين وضحايا النزاع والأشخاص المعرضين للخطر نتيجة الوضع في أفغانستان.

أشارت صحيفة الوطن إلى إقالة الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا وزيرة الصحة بافيترا فانياراتشي لأنها مارست طقوسا سحرية لمكافحة الفيروس .

وتتهم الوزيرة السريلانكية بأنها استخدمت "السحر والجرع السحرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا". ورصد أن فانياراتشي "استخدمت علنا في يناير" جرعة سحرية" تلقتها من ساحر لحماية نفسها من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة الراي إعلان الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أنّها تمديد العمل بحال الطوارئ السارية منذ يوليو في عدد من مناطق البلاد لمواجهة كورونا، كما ستوسّع نطاق هذا التدبير الاستثنائي ليشمل مناطق أخرى تشهد زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وقال الوزير المكلّف تنسيق جهود إدارة الأزمة الصحيّة ياسوتوشي نيشيمورا إنّ الفيروس «يتفشّى في اليابان على نطاق لم يسبق له مثيل».