الإمارات توزع 28 مليون وجبة غذائية في فلسطين

أنجزت حملة "100 مليون وجبة"، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة، توزيع قسائم فورية تعادل نحو 28 مليون وجبة في فلسطين بنجاح.

جاء ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي تولى العمليات اللوجستية للتوزيع، للوصول إلى أوسع شريحة من الأهالي والمستفيدين والفئات المستهدفة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية مكّنت مساهمات "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي نظمت "حملة 100 مليون وجبة" برنامج الأغذية العالمي من الوصول بالدعم الغذائي إلى 310,385 إنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستفاد 103,000 شخص في 11 محافظة في الضفة الغربية من الدعم بقسائم فورية تعادل قيمتها 2 مليون دولار وصلت إلى 17,167 أسرة ومكّنت المستفيدين من الحصول بسهولة على المواد الغذائية من أكثر من 130 متجراً متعاوناً مع برنامج الأغذية العالمي عبر رمز تعريفي يتلقونه على هواتفهم الذكية.

فيما تلقى 207,385 شخصاً في المحافظات الخمس بقطاع غزة الدعم الغذائي الذي شكل استجابة فورية للاحتياجات الغذائية الطارئة للأفراد والأسر الأشد حاجة على مدى شهر كامل لمساندة 34,564 عائلة، بالتزامن مع دعم المشاريع الصغيرة ومحال التجزئة والمزارعين والتعاونيات النسائية من خلال تعاون البرنامج معهم كمزودين معتمدين للمواد الغذائية التي توفرها القسائم الذكية.

وكانت حملة 100 مليون وجبة أقرت دعماً غذائياً إضافياً يعادل 19 مليون وجبة لقطاع غزة، يضاف إلى تسعة ملايين وجبة خصصتها الحملة للأفراد والأسر الأشد حاجة في كل من الضفة الغربية والقطاع لدى انطلاقها.

ويأتي الدعم الغذائي الذي استكملت حملة 100 مليون وجبة أنشطة تقديمه في فلسطين استمراراً لدعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني، والمتواصل عبر عقود، بطرق مختلفة، وأنماط متعددة.

ويعد قطاع غزة، من أكثر مناطق الكثافة السكانية على مستوى العالم، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر فيه، كما تعاني حوالي 70 في المائة من العائلات في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي بحسب برنامج الأغذية العالمي، حيث استطاعت الحملة بالتعاون مع مؤسسات دولية، أبرزها برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، الوصول الى مختلف المواقع، بما يعزز الشراكة مع المؤسسات الدولية في هذه الحملات.