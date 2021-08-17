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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

صورة أرشيفية ـ فيفي
صورة أرشيفية ـ فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده قالت في لقاء تليفزيوني سابق لها مع الراحلة تحية كاريوكا والفنانة نجوى فؤاد ، إن سر شرائها 3 مدافن يعود إلى أن والدها حين توفي لم يكن لديه مكان يدفن به وعليه تواصلت مع جمعية وفرت له مكانا".

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وأضافت فيفي عبده : «البلد اللي أبويا منها عملين جمعية.. ومدافن مفيش فيها مكان الناس تترحم على الميت، شمس وسواد وعياط».

 

أنا حبيت تربتي 

وتابعت فيفي عبده : «أنا جبت تربتي وشايفاها جميلة ولذيذة وعملة أوضة ليا.. حاسه إنه ده المكان الأخير اللي الإنسان يعيش فيه، ده واقع الدنيا مزيفة يعني الغش والخداع.. ده مكان نقي، مش بيقولوا لو ضاقت الصدور روحوا إلى القبور».

 

كما تحدثت عن السر وراء تقبلها للموت بشجاعة ،حيث قالت  إن موقف موت والدها وهي صغيرة أعطاها الشجاعة حيث اعتبرت نفسها بمثابة رجل المنزل.

وللمزيد حول قصة شراء فيفي عبده 3 مدافن.. تابع الفيديو جراف التالي:

الفنانة فيفي عبده فيفي عبدة تحية كاريوكا نجوى فؤاد 3 مدافن

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