ما علاقتها بالنازية.. تخريب متعمد لآلاف الصفحات في ويكيبيديا

في حدث غريب من نوعه، تعرضت آلاف الصفحات الخاصة بعدد من المشاهير على صفحات ويكيبيديا باللغة الإنجليزية لتخريب متعمد، حيث تم استبدال محتوى الصفحات الأصلى بعلم النازية وشعارات تعود للحزب النازي الألماني.



وبحسب موقع Business Insider فإن الموسوعة الحرة للإنترنت والتي تعرف بويكيبيديا شهدت تخريبا متعمدا من قبل مجهولين حيث تمت إزالة جميع النصوص والصور واستبدالها برموز وشعارات النازية واستمر الأمر هكذا لبضع دقائق إلى أن تم استعادة الصفحات مرة أخرى.



وقال متحدث باسم مؤسسة ويكيميديا ، وهي منظمة غير ربحية تشرف على ويكيبيديا ، إن قالب ويكي المستخدم لدعم وظائف الصفحة قد تعرض للتخريب على ويكيبيديا الإنجليزية ، مما أدى إلى ظهور العلم النازي لبضع دقائق.

تم استبدال محتوى صفحات ويكيبيديا الأصلية بعلم النازية



وأضاف المتحدث الرسمي أن المحررين المتطوعين عادوا إلى أعمال التخريب المتعمد في غضون خمس دقائق وقاموا بتأمين الصفحات من أن تسترد أو يتم معالجتها مرة أخرى.



وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الأمر شكل من أشكال التخريب المتعمد على ويكيبيديا وهو شيء تعرض له متطوعو ويكيبيديا على مر السنين ، وتم تطوير عدد من الأدوات والعمليات لاكتشاف وعكس أعمال التخريب في الموقع بسرعة.



وفقا لموقع Gizmodo فإن صفحات ويكيبيديا الخاصة بعدد من مشاهير هوليوود مثل جنيفر لوبيز وبن أفليك والمغنية مادونا كانت من بين المتضررين كما تعرضت صفحتا الفيلسوف الألماني تيودور أدورنو وجوزيف ستالين أيضًا للاختراق.



وأشار عدد من المحللين إلى أن الأمر قد يعود سببه إلى معاداة السامية حيث شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في معاداة السامية خلال السنوات القليلة الماضية.



وأشار المحللون إلى أنه وقعت أكثر من 3000 حادثة معادية للسامية العام الماضي ، وهو ثالث أعلى عام مسجل منذ عام 1979، وفقًا لرابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية غير ربحية في الولايات المتحدة.



وقالت راشيل جرينسبان إن نظريات المؤامرة التي انتشرت على نطاق واسع ودخلت السياسة السائدة في السنوات العديدة الماضية، تستند إلى قرون من الاستعارات المعادية للسامية، كما أنها الحركات المعادية للسامية يشتبه في أن تكون هي وراء هذا العمل.