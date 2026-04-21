القبض على المتهم بسرقة متعلقات طلاب ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة متعلقاته وأصدقائه من داخل الشقة محل سكنهم ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة منشية ناصر بالقاهرة) وبسؤاله قرر بقيامه وعدد من زملائه بالدراسة بإستئجار إحدى الشقق السكنية للإقامة بها أثناء فترة دراستهم كائنة بدائرة قسم شرطة بنى سويف وقيام أحد الأشخاص بالإقامة معهم، وبتاريخ 4 /الجارى قام المذكور بسرقة بعض الأجهزة والمتعلقات الخاصة بهم وفر هارباً .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة المنيا) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






