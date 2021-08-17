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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لبنان يمر بأسوأ فترة في تاريخه.. محمد ممدوح يطالب متابعيه بالدعاء للبنان

صدى البلد

طالب الفنان محمد ممدوح متابعبه بالدعاء للبنان بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بانقطاع كامل للكهرباء في عموم البلاد وانفجار عكار وتنظيم احتجاجات للمطالبة بتنحي السلطة.
 

وكتب محمد ممدوح عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "لبنان بيمر اسوأ فترة في تاريخه.. ادعوا لشعب لبنان الشقيق ربنا يعدي محنتهم دي على خير".
 

يشار إلى أن قوي الأمن الداخلي اللبناني تمكنت من ضبط أكثر من 70 ألف لتر من مادّة المازوت مخزنة داخل خزانات وصهاريج وإحدى بؤر الخردة في محلة طريق المطار وضبط كمية أخرى داخل مرملة في المنطقة ذاتها من قبل دوريّة من مفرزة الضاحية القضائية.
 

وذكرت قوي الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها أنه جرى توزيع الكمية  المضبوطة على المستشفيات وعلى أصحاب المولدات.

 

كانت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على "تويتر” أعلنت عن مداهمة مستودع في المدينة الصناعية – زوق مصبح حيث تم مصادرة كمية 65000 لتر من المازوت و48000 لتر من البنزين.

 

وذكرت قيادة الجيش اللبناني عبر موقع التدوينات القصيرة انه تم توزيع الكمية المُصادرة على المستشفيات والافران في المنطقة.

 

كما أفادت تقارير صحفية في لبنان، بالأمس ، عن مصادرة قوة من الجيش اللبناني كمية من المازوت تقدّر بحوالى 30 ألف لتر في منطقة عمشيت.
 

وأشارت قيادة الجيش اللبناني في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" إلى أن "الكمية المشار إليها ضُبطت في محطة مهجورة في بلدة عمشيت، وسيتم توزيعها لتشغيل مولدات البلدة".
 

في سياق متصل، وزعت وحدات من الجيش اللبناني قرابة الـ12500 لتر من البنزين على المواطنين في جبل محسن بمدينة طرابلس الواقعة شمالي لبنان، وذلك بعد أن تمت مصادرتها من إحدى المحطات في المنطقة.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة الجيش المستمرة على محطات المحروقات المقفلة

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