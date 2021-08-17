عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم اقتصاد أفغانستان

حركة طالبان
حركة طالبان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مؤتمر دولي لتقديم المساعدة الاقتصادية إلى أفغانستان.

ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان ووفد من الحركة إلى إقليم قندهار الأفغاني.

txt

البنتاجون: أولويتنا حماية مطار كابل.. ولم نتعرض لهجمات من طالبان

txt

أول تعليق من الإمارات بعد سيطرة طالبان علي أفغانستان

فيما أعلن المتحدث باسم حركة طالبان عن عودة الملا عبد الغني برادر الرجل الثاني في حركة طالبان إلى أفغانستان.

كما قال أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني، يقول إنه موجود في أفغانستان بصفته الرئيس الشرعي المؤقت للبلاد.

وكان أعلنت حركة طالبان عن استمرار مشاوراتها لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تنتهي هذه المشاورات في غضون يومين، حتى تظهر القيادة الجديدة لأفغانستان، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

 

وذكرت طالبان، أنه على الولايات المتحدة سحب جميع جنودها ونحن ملتزمون بعدم مهاجمتها، وذلك في الوقت الذي قال فيه نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، بأن "هناك فرص هائلة لمقاومة طالبان وعدم الاستسلام".

 

وأفادت الأنباء، بأن زعيمًا رفيع المستوى في حركة طالبان موجود في العاصمة الأفغانية للتفاوض مع القيادة السياسية في كابول.

 

ومن بين المشاركين في المحادثات عبد الله عبد الله ، الذي كان يرأس مجلس المفاوضات في البلاد ، والرئيس السابق حامد كرزاي ، مقابل أمير خان متقي من طالبان.

 

وقال مسؤول إن المحادثات تهدف إلى ضم قادة آخرين من غير طالبان إلى الحكومة الجديدة.

 

ولا توجد مؤشرات تذكر حول جوهر المحادثات ، لكن المتحدث باسم طالبان قال في وقت سابق لوكالة أسوشيتيد برس إنه سيتم الإعلان عن حكومة بعد انتهاء المفاوضات مع قادة من غير طالبان.

الرئيس الافغانى الولايات المتحدة حركة طالبان رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان أفغانستان

موضوعات متعلقة

البنتاجون: أولويتنا حماية مطار كابول.. ولم نتعرض لهجمات من طالبان

نأمل في استقرار الأوضاع.. الوزراء السعودي يناقش أزمة أفغانستان

مزارعون إسرائيليون يحتجون قرب الحدود اللبنانية رفضًا لخطة الإصلاح الحكومية

العراق.. قتلي وجرحي فى قصف تركي على سنجار

صحيفة: السلطة الفلسطينية تساعد إسرائيل على إطفاء حرائق القدس

الأربعاء.. بدء فتح باب التسجيل لليبيين بالخارج استعدادا للانتخابات

نشرة أخبار العالم: قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين.. بيان هام من السودان بخصوص نهر النيل.. تحذيرات من خطورة الوضع بأفغانستان

انخفاض إصابات كورونا في الإمارات.. واللقاح بالمجان للقطاع الصحي الخاص

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: علاقتنا بالصومال عريقة ولن ندخر جهدًا في دعم شعبه الشقيق

طالبان: سنحافظ على حرية الصحافة وحقوق المرأة وفق الشريعة الاسلامية

نشرة التحقيقات:5 أشياء تفعلها لو مجموعك ضعيف.. هل تستقبل طالبان داعش وبوكوحرام؟

مدبولي يبحث مع رئيس البورصة تطورات أداء سوق الأوراق المالية

أفغانستان.. نائب الرئيس السابق ينصب نفسه رئيسا مؤقتا

القائم بأعمال سفارة الصين لـ «صدى البلد»: 4 لقاحات صينية تستخدم في 100 دولة.. بكين ليس لديها أهداف سياسية خاصة بمجال اللقاحات.. مصر تمتلك قدرة إنتاج لقاح كورونا الجديد.. أمريكا فشلت فى مواجهة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ