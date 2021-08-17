مقابل 500 مليون جنيه.. تصفية الخلافات بين مصر للسياحة واستركشر السعودية

أعلنت شركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن الاتفاق مع شركة استركشر السعودية لانهاء الخلاف بين الشركتين بشأن أرض بجوار نادى السكة الحديد، والذى استمر لسنوات عديدة.



وكشف شركة مصر للسياحة اليوم ،أن الاتفاق النهائى بين الشركتين تقوم الشركة السعودية بمقتضاه بدفع مبالغ مالية تتجاوز 500 مليون جنيه ، مقسمة علي عدة دفعات ، الأولى تشمل سداد مبلغ 90 مليون جنيه فور توقيع الإتفاق ، والدفعة الثانية يتم سدادها في خلال مدة 6 أشهر علي أقصي تقدير .

و تابعت شركة مصر للسياحة : الإتفاق يشمل البدء فورا في تنفيذ المشروع علي أن تقوم شركة مصر للسياحة بمخاطبة محافظة القاهرة بإصدار تراخيص وموافقات لبدء العمل في المشروع لصالح المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية.

قام بتوقيع الإتفاق الذى تم برعاية وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المحاسبة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الكاتب الصحفي مصطفى النجار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة الغير متفرغ ،ومايسة يوسف العضو المنتدب التنفيذي للشركة ، والمستشار سعيد عرفة ،المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والمستشار يالقانوني للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمستشار محمود حسين ، المستشار القانوني لشركة مصر للسياحة.

ومن جانبها قالت المحاسبة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ للشركة القابضة للسياحة والفنادق ،أن الشركة القابضة حريصة على إنهاء كل الخلافات التاريخية مع المستثمرين والحفاظ علي حقوق الشركات التابعة مضيفة أن هذا الإتفاق أنهي فترة طويلة من الخلاف الذى استمر لعدة سنوات.

وأوضح المهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، أن هذا الإتفاق ضمن تحقيق أعلي عائد استثمارى للشركة ،مع مراعاة الحفاظ على حقوق الشركة.

وأكدت مايسة يوسف العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة أن مصر للسياحة لم تفرط في مليم واحد من حقوقها وان الشركة تواصلت لهذا الاتفاق بدون أي تنازلات.