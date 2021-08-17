وزيرة الدفاع الفرنسية تكشف مصير رعاياها في أفغانستان

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الثلاثاء، وصول 40 شخصا إلى العاصمة باريس قادمين من أفغانستان.

وقالت بارلي: "الوضع في مطار كابول لا يزال كارثيا والدخول إليه صعب للغاية بسبب حواجز طالبان، وما زلنا نعول على شركائنا الأميركيين لتأمين مطار كابول".

وأضافت: "المزيد من رحلات الإخلاء من مطار كابول تعتمد على الجهود الأمريكية في هذا الإطار، و متعاونون أفغان تعاملوا مع السلطات الفرنسية وصلوا عبر رحلات الإجلاء إلى باريس".

وأفادت: "جميع القنوات المخصصة للمحادثات مفتوحة فيما يتعلق بإعادة الموظفين الأفغان والفرنسيين، وحقوق المرأة الأفغانية أحد الموضوعات التي تثير قلقا شديدا بالنسبة لفرنسا".

وأشارت إلى أن: "سنفعل كل شيء لإجلاء مواطنينا والمتعاونين الأفغان الذين عملوا من أجلنا، والتحدي الرئيسي في المرحلة الحالية يتمثل في الوصول إلى مطار كابول".

وتابعت: "من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت فرنسا ستبقي على تمثيل دبلوماسي لها في كابول، والوضع في مطار كابول لا يزال فوضويا للغاية والوصول إليه صعب جدا بسبب حواجز أقامتها حركة طالبان".