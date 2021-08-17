عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الدفاع الفرنسية تكشف مصير رعاياها في أفغانستان

مطار كابول
مطار كابول

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الثلاثاء، وصول 40 شخصا إلى العاصمة باريس قادمين من أفغانستان.

وقالت بارلي: "الوضع في مطار كابول لا يزال كارثيا والدخول إليه صعب للغاية بسبب حواجز طالبان، وما زلنا نعول على شركائنا الأميركيين لتأمين مطار كابول".

txt

كندا تعلن مصير اعترافها بحكومة طالبان في أفغانستان

وأضافت: "المزيد من رحلات الإخلاء من مطار كابول تعتمد على الجهود الأمريكية في هذا الإطار، و متعاونون أفغان تعاملوا مع السلطات الفرنسية وصلوا عبر رحلات الإجلاء إلى باريس".

وأفادت: "جميع القنوات المخصصة للمحادثات مفتوحة فيما يتعلق بإعادة الموظفين الأفغان والفرنسيين، وحقوق المرأة الأفغانية أحد الموضوعات التي تثير قلقا شديدا بالنسبة لفرنسا".

وأشارت إلى أن: "سنفعل كل شيء لإجلاء مواطنينا والمتعاونين الأفغان الذين عملوا من أجلنا، والتحدي الرئيسي في المرحلة الحالية يتمثل في الوصول إلى مطار كابول".

وتابعت: "من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت فرنسا ستبقي على تمثيل دبلوماسي لها في كابول، والوضع في مطار كابول لا يزال فوضويا للغاية والوصول إليه صعب جدا بسبب حواجز أقامتها حركة طالبان".

حقوق المرأة السلطات الفرنسية حركة طالبان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أفغانستان

موضوعات متعلقة

كندا تعلن مصير اعترافها بحكومة طالبان في أفغانستان

بمليارات الدولارات.. طالبان تستولي على كمية هائلة من الأسلحة الأمريكية

كي بالنار .. تفاصيل تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته

حركة طالبان تعتذر للشعب الأفغاني

طالبان: سنحافظ على حرية الصحافة وحقوق المرأة وفق الشريعة الاسلامية

أفغانستان.. نائب الرئيس السابق ينصب نفسه رئيسا مؤقتا

هل تكون موسكو أول المعترفين بالإمارة؟.. تفاهمات بين روسيا وطالبان في أفغانستان

طالبان تعلن عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم اقتصاد أفغانستان

ترشيحاتنا

عن طريق الابتسامة.. جوجل تمكن مستخدمي أندرويد بالتحكم في هواتفهم

الميكانيكي بيقولك.. 5 خطوات لارتفاع إضاءة فوانيس السيارة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 17-8-2021

رونالدو ومبابي وصلاح.. كيف تبدو الفرق الأوروبية بعد مفاجآت الميركاتو ؟

بشرى لطلاب الثانوية العامة.. انخفاض تنسيق القبول بالجامعات يصل إلى 10 %

القطة المعجزة.. أنقذت حياة صاحبتها العجوز بعد سقوطها في منحدر يبلغ 70 قدما وفشل فرق الإنقاذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ليس مصابا.. شوبير يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ