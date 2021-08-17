رمضان عبدالمعز: القرآن الكريم أمرنا بالتعامل بالبر والعدل مع غير المسلمين.. فيديو

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الاسلامي، ان القرآن الكريم أمرنا بالتعامل بالبر والعدل مع غير المسلمين طالما لا يحاربوننا ولا يطردوننا من بيوتنا.

وفى سياق، اخر قال عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "مصر غالية علينا، والتاريخ والحضارة، والدولة الوحيدة المذكورة فى القرآن، وسيدنا النبى أوصى بها، لو واحد اتكلم عنها كلام وحش ينفع يكون حبيبى؟، ومن يناصر عدو بلده يكون خاين، فيه ناس أبناؤهم هاجموا مصر، وهم طلعوا قالوا انهم متبرئين منهم لأنهم وضعوا ايديهم فى يد العدو".