عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يعلن موعد نزول أغنية فيلم 200 جنيه .. شاهد

صدى البلد

أعلن الفنان احمد سعد عن موعد نزول أغنيته الجديدة من فيلم 200 جنيه ، ونشر صورة له من خلال حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

 

وكتب أحمد سعد " الحمد لله تم الاتفاق علي نزول الأغنية
استنوا اغنيتي الجديدة #٢٠٠_جنيه من فيلم #٢٠٠_جنيه بكرة علي يوتيوب ٢٥ أغسطس بجميع دور العرض ".

 

ويذكر ان اعتذر المطرب أحمد سعد عن صدور أغنية فيلم 200 جنيه، بسبب البوستر الذي تم نشره، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وقال أحمد سعد في فيديو عبر صفحته الرسمية: “أنا بعتذر لكل جهوري الحبيب عن نزول أغنية فيلم 200 جنيه النهاردة بسبب مشكلة، لأني نزلت بوستر دعائي للأغنية فيه صورتي مع أبطال الفيلم، والشركة زعلت لان صورتي كبيرة وهما صغيرين، ودا بوستر دعائي للأغنية فقط وليس للفيلم”.

 

وأضاف أحمد  سعد: “بس أنا بحب الشركة المنتجة وان شاء الله المشكلة تتحل، والأغنية هتنزل بكرا”.

 


 

أحمد سعد انستجرام فيلم 200 جنية

ترشيحاتنا

بشرى لطلاب الثانوية العامة.. انخفاض تنسيق القبول بالجامعات يصل إلى 10 %

القطة المعجزة.. أنقذت حياة صاحبتها العجوز بعد سقوطها في منحدر يبلغ 70 قدما وفشل فرق الإنقاذ

الاتحاد الأوروبي: طالبان انتصرت في أفغانستان.. وعلينا التحدث معها

المركز الثالث بالشعبة الأدبية: فرحتي لا توصف.. وأتمنى الالتحاق بالألسن

مش مستوعبة الموقف.. الثانية "علمي علوم": عرفت النتيجة من مؤتمر وزير التعليم

أعلى حصيلة وفيات منذ مارس الماضي.. فيروس كورونا يعصف بـ بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ليس مصابا.. شوبير يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ