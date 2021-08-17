مش مستوعبة الموقف.. الثانية "علمي علوم": عرفت النتيجة من مؤتمر وزير التعليم

قالت الطالبة إيمان سعيد، الحاصلة على المركز الثاني شعبة “علمي علوم” بالثانوية العامة، إنها ما زالت غير مستوعبة للموقف، مشيرة إلى أنها تلقت نبأ نجاحها من مؤتمر وزير التعليم.

وأضافت “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على المركز الثاني، لافتة إلى أنها كانت تأخذ دروسا خصوصية في جميع المواد، منذ بداية الدراسة.



فيما يلي نستعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.



نسبة الحاصلين على أكثر من 95% اقل عن الأعوام السابقة



الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.



تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع



تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة



حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام



النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه



لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات



تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية



كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب