ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة أسوان في الدوري

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود المدافع أحمد سامي في المباراة المقبلة أمام أسوان بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز.

وتحصل سامي على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الجونة التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه عن مباراة أسوان المقبلة.

افتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 4 عن طريق محمد نجيب مدافع الجونة بعدما شتت الكرة من أمام إبراهيم عادل لتمر بطريقة غريبة من تحت أقدام محمود الغرباوي حارس مرمي الجونة.

وأدرك الجونة فى الدقيقة 53 عن طريق محمود الشبراوي بعد مراوغة رائعة لدفاع بيراميدز ثم سدد كرة إتقان سكنت الشباك على الفور.

وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 65 عن طريق إبراهيم عادل من تسديدة متقنة على حدود منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 46 محتلا فى المركز الرابع بينما تجمد الجونة فى المركز العاشر برصيد 37 نقطة .

ولعب بيراميدز في مواجهة الجونة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - جون أنطوي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه، وخرج من القائمة، أحمد الشيخ لاعب الوسط.