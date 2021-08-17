عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة أسوان في الدوري

جانب من لقاء بيراميدز
جانب من لقاء بيراميدز والجونة

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود المدافع أحمد سامي في المباراة المقبلة أمام أسوان بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز.

وتحصل سامي على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الجونة التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه عن مباراة أسوان المقبلة.

افتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 4 عن طريق محمد نجيب مدافع الجونة بعدما شتت الكرة من أمام إبراهيم عادل لتمر بطريقة غريبة من تحت أقدام محمود الغرباوي حارس مرمي الجونة.

 

وأدرك الجونة فى الدقيقة 53 عن طريق محمود الشبراوي بعد مراوغة رائعة لدفاع بيراميدز ثم سدد كرة إتقان سكنت الشباك على الفور.

 

وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 65 عن طريق إبراهيم عادل من تسديدة متقنة على حدود منطقة الجزاء .

 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 46 محتلا فى المركز الرابع بينما تجمد الجونة فى المركز العاشر برصيد 37 نقطة .

 

ولعب بيراميدز في مواجهة الجونة بتشكيل مكون من

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

 

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود صابر

 

خط الهجوم: إبراهيم عادل

 

وتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - جون أنطوي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه، وخرج من القائمة، أحمد الشيخ لاعب الوسط.

ترشيحاتنا

تامر أمين: نتيجة الثانوية العامة عبء شديد اتشال من على صدور أولياء الأمور.. فيديو

سانا: سماع دوي انفجارات في محافظة القنيطرة السورية

أحمد موسى ينصح طلاب الثانوية العامة: دور على الكلية اللي طالبها سوق العمل

نتيجة الثانوية العامة.. أحمد موسى: زمان كان بيحصل غش جماعي دلوقتي لأ

هل يجوز الاستغفار والصلاة للميت ؟

فريدة الأولى أدبي: فوجئت بالنتيجة أثناء مؤتمر الوزير وأشكر أهلي على دعمهم ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

انتحار طالبة وتسمم أخرى عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ننشر صورة الطالبة المنتحرة بالمنوفية لرسوبها في الثانوية العامة

ثانوية بلا غش.. رد قوي من وزير التعليم على تسريب نتائج بعض الطلاب

ليس مصابا.. شوبير يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ