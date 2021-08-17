إبراهيم سعيد يشيد بـ مروان حمدي في مباراة الزمالك ودجله

أشاد إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق، باللاعب مروان حمدي مدافع نادي الزمالك في تألقه في مباراة الزمالك ووادي دجلة.



وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر، قائلا: «‏حتي الآن مروان حمدي عامل دور دفاعي جيد».





ومرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الزمالك بضغط متواصل على وادي دجلة لتسجيل هدف مبكر.

ونجح الزمالك فى قطع الكرة من دفاع وادي دجلة عن طريق أحمد سيد زيزو مررها إلى شيكابالا حاول المرور لكن قطعت من مدافع وادي دجلة فى الدقيقة 3.



و يضم التشكيل كل من:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل



خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم إمام



خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى



خط الهجوم: مروان حمدي



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما و أيمن حفني وأسامة فيصل وسيف الدين الجزيري