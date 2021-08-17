إبراهيم سعيد يشيد بـ مروان حمدي في مباراة الزمالك ودجله

أشاد إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق، باللاعب مروان حمدي مدافع نادي الزمالك في تألقه في مباراة الزمالك ووادي دجلة.
وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر، قائلا: «حتي الآن مروان حمدي عامل دور دفاعي جيد».
ومرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وبدأ الزمالك بضغط متواصل على وادي دجلة لتسجيل هدف مبكر.
ونجح الزمالك فى قطع الكرة من دفاع وادي دجلة عن طريق أحمد سيد زيزو مررها إلى شيكابالا حاول المرور لكن قطعت من مدافع وادي دجلة فى الدقيقة 3.
و يضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى
خط الهجوم: مروان حمدي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما و أيمن حفني وأسامة فيصل وسيف الدين الجزيري