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تعليم

نماذج واعدة .. طلاب هندسة حلوان يبتكرون جهاز لذوي الهمم يتحرك بإشارة العين "فيديو"

صدى البلد

تتوالى إنجازات الطالب المصري الذي يبهرنا دوماً باختراعاته المبتكرة التي تخدم البشرية وتحقق التفرد والتميز على مستويات عالمية، وبالحديث عن ذلك؛ ابتكر فريق من طلاب الهندسة بجامعة حلوان، جهاز يتحرك بإشارة العين لخدمة ذوي الهمم ممن لا يقدرون على تحريك اي عضو من جسمهم باستثناء العين.
 

جاءت الفكرة بناءً على تنفيذ مشروع تخرج يضمن اجتيازهم نتيجة نهاية العام، ولكن إيماناً منهم بالجانب الإنساني وحرصهم على إضافة لمسة جديدة تخدم أصحاب الهمم؛ حاولوا أن يخرجوا بإطار مبتكر يساعد الفئات المتضررة التي لا تستطيع الحركة نهائياً. 
 

وأشار الطالب أحمد جمال، أحد أعضاء فريق المشروع، أن فكرة الجهاز تقوم على أن الكرسي يتم تحريكه بإرسال إشارات عن طريق كاميرا مثبتة على رأس المريض تستطيع أن تحدد اتجاه العين، ومن خلال إشارة العين يتنقل الكرسي من مكان لآخر، كما  يتم تحريكه عن طريق موبايل ابلكيشن، لامكانية التحكم في الكرسي عن بعد. 
 

وتابعت اسماء إيهاب، أن تصميم الجهاز مر بمراحل كثيرة، في فترة زمنية قدرها العام، وعبرت عن سعادتها بردود الفعل التي تلقوها حوله، ومدى إفادته لذوي الهمم عند تنفيذه بشكل فعلي بالأسواق.
 

وقدمت جامعة حلوان وكلية الهندسة كل الدعم المطلوب لطلابها، إيمانا منهم بالكوادر الشبابية المميزة، وإعداد جيل واعد ومشرف لخدمة الإنسانية والمجتمع. 
 

وعن الصعوبات التي واجهتهم؛ تعتبر ندرة الخامات والأدوات المستخدمة بالجهاز في السوق المحلية، أزمة كانت قد تعرقل خط سيرهم، ولكن بإيجاد بدائل محلية وبأسعار معقولة استطاعوا أن يحققوا فارق ونقط قوة للجهاز. 
 

ويتمنوا أن تتبنى فكرة مشروعهم أحدى الشركات الكبرى، ليقوموا بإضافة لمسة إنسانية تخدم ذوي الهمم، ويحلوا أزمة الحركة لدى الكثير، ويتم المنافسة عليه بالأسواق العالمية والمحلية.

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