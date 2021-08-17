واشنطن تجمد أموال الحكومة الأفغانية في البنوك الأمريكية

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة جو بايدن جمدت احتياطيات الحكومة الأفغانية المودعة في المصارف الأمريكية، ومنعت حركة طالبان من التصرف بمليارات الدولارات.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن مصادر مطلعة أن "القرار اتخذ يوم الأحد من قبل وزيرة الخزانة الأمريكية ومسؤولون في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، كما شاركت وزارة الخارجية في المناقشات".

وقال مسؤول بالإدارة لواشنطن بوست: "أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في أمريكا لن تكون متاحة لحركة طالبان".

ووفقا لصندوق النقد الدولي، احتفظ البنك المركزي الأفغاني بأصول احتياطية بقيمة 9.4 مليار دولار حتى أبريل الماضي، ويشكل هذا ما يقرب من ثلث الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

ويبدو الغالبية العظمى من هذه الاحتياطيات ليست موجودة حاليا في أفغانستان، ويتم الاحتفاظ بمليارات الدولارات في أمريكا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "منع الوصول إلى الاحتياطيات الموجودة في أمريكا هو من بين أولى الخطوات التي يتوقع أن تثبت العديد من القرارات الحاسمة التي تواجه إدارة بايدن بشأن المصير الاقتصادي لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة"