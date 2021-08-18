أطعمة ممنوعة أثناء تناول أدوية المضاد الحيوي .. وأخرى تقلل الآثار الجانبية

تعد أدوية المضاد الحيوي من أكثر أنواع الأدوية الطبية انتشارا في العالم و وتساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية كما تتوفر أنواع عديده منها ولكن في بعض الحالات تحدث مشكلات صحية للمريض الذي يتناول أدوية المضاد الحيوي بسبب الاستخدام الخاطئ.

ومن أبرز الأخطاء التي يقع فيها عدد كبير من الناس عند استخدام أدوية المضاد الحيوي في علاج أي مرض هو تناول بعض الأطعمة و المشروبات التي تتفاعل مع هذه الأدوية وتضر صحة المريض .

نعرض لكم أبرز الأطعمة الممنوعة أثناء استخدام أدوية المضاد الحيوي وأغذية أخرى تقلل الآثار الجانبية لها، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ timesofindia” .



ما هي أدوية المضاد الحيوي



يمنع المضاد الحيوي الجسم من الاستسلام لآثار الالتهابات البكتيرية وعلى الرغم من أنها العلاج المناسب لحماية أعضائنا من التلف ، فقد يكون لها بعض الآثار الجانبية مثل الإسهال أو آلام البطن أو الغثيان.

وتوجد قواعد عديدة يجب الالتزام بها عند تناول أدوية المضاد الحيوي مثل تناول أطعمة معينة قبل وأثناء وبعد الجرعة التي تساعد في تقليل هذه الآثار الجانبية والابتعاد عن أنواع أخرى.



الأطعمة الممنوعة



تشمل الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء العلاج بأدوية المضاد الحيوي الجريب فروت والأطعمة الغنية بالكالسيوم والكحول.

يحتوي الجريب فروت على مركبات تعرف باسم الفورانوكومارين ، والتي تتداخل مع كيفية تكسير الكبد والأمعاء للدواء وتصفية السموم، لا يستطيع جسمك استقلاب المضادات الحيوية وامتصاصها ، ليس فقط مما يجعل الدواء عديم الجدوى ، بل يتسبب أيضًا في إلحاق الضرر بالجسمك.

الجرعات العالية من الكالسيوم مثل اللبن ممنوعة بشكل صارم عند تناول المضادات الحيوية حيث يمنع امتصاصها من خلال الارتباط بها وتقليل آثارها.

يتسبب الكحول في حدوث آثار جانبية لبعض أنواع المضادات الحيوية كما أنه يمكن أن يجعلك تعاني من الجفاف ويؤثر على نومك ، مما يجعل من الصعب على جسمك مساعدة المضادات الحيوية في مكافحة العدوى.



الخلاصة

تعتبر المضادات الحيوية وسيلة فعالة لعلاج الالتهابات البكتيرية، على الرغم من أنها تأتي مع بعض الآثار الجانبية.

تساعد بعض الأطعمة في تقليل تلك الآثار الجانبية ، بينما تلعب بعض الأطعمة دورًا في زيادة تلك الآثار.

أطعمة تقلل الآثار الجانبية للمضاد الحيوي

البروبيوتيك

تعزز نمو البكتيريا الصحية فإن البروبيوتيك هي بكتيريا حية يتم استهلاكها لتقليل مخاطر الآثار الجانبية المرتبطة بالمضادات الحيوية ومن المعروف أن العصيات اللبنية والسكريات هي البروبيوتيك الأكثر فعالية.

ولأن البروبيوتيك هي بكتيريا بحد ذاتها ، فإنها تصبح عرضة للقتل بالمضادات الحيوية ومن المهم تناول البروبيوتيك بعد ساعات قليلة من تناول المضادات الحيوية.



طعام بريبيوتيك

في كثير من الأحيان أثناء محاولة التخلص من البكتيريا الضارة من الجسم ، ينتهي الأمر بالمضادات الحيوية إلى إتلاف بكتيريا الأمعاء المفيدة والأطعمة البريبايوتيك تغذي البكتيريا النافعة ويتم هضم الأطعمة الغنية بالألياف مثل العدس والفاصوليا وتخمرها بواسطة بكتيريا الأمعاء الصحية مما يسمح لها بالنمو.

والغريب أنه حتى الأطعمة التي لا تحتوي على نسبة عالية من الألياف يمكن أن تؤدي دور البريبايوتك مثل الكاكاو. يحتوي الكاكاو على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي لها تأثيرات إيجابية على البكتيريا في الأمعاء لذلك فإن البريبايوتكس تعزز نمو البكتيريا الجيدة، ويجب تناولها بعد الجرعة.

الأطعمة المخمرة

يتم تصنيع الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والجبن والكيمتشي باستخدام العديد من الأنواع البكتيرية الصحية التي تعيد بكتيريا الأمعاء التالفة إلى حالة صحية بعد تناول المضادات الحيوية.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الأطعمة المخمرة لديهم كميات أعلى من البكتيريا الصحية مثل العصيات اللبنية في الأمعاء والبكتيريا المعوية الأقل ضررًا.