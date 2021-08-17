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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش يضعف آمال الأهلي فى التتويج بالدوري.. ويفرض التعادل السلبي

الاهلي والجيش
الاهلي والجيش

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الاهلي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الاهلي الى 69 بينما ارتغع رصيد طلائع الجيش الى النقطة 39 فى المركز الثامن 

وسقط أيمن أشرف أرضاً فى الدقيقة 5 بعد كرة مشتركة مع مهند لاشين لاعب الطلائع على قرب حدود منطقة جزاء الطلائع ، لينزل الجهاز الطبي لعلاج لاعب الاهلي واسئناف المباراة بلا أخطاء.  

وفى الدقيقة 21 سنحت  محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد هجمة منظمة من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها علي معلول بتمريرة عرضية أرضية مرت من أمام أقدام جميع اللاعبين وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

وشهدت الدقيقة 38 ركلة ركنية للنادي الأهلي على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها حسين الشحات بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ياسر إبراهيم برأسية خادعة مرت من أعلى جسد الحارس محمد بسام كادت تسكن الشباك لولا تالق المدافع إسلام جمال في إبعاد الكرة من على خط المرمى تماما.

وفى الدقيقة 72 سنحت محاولة هجومية للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت مباشرة للحارس محمد بسام.

وفى الدقيقة 80 أضاع الطلائع هدف محقق بعد إنفراد كامل من أحمد سمير بالمرمى أنهاه بتسديدة ذكية توقعها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفى الدقيقة 92 سنحت ركلة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى طلائع الجيش، نفذها حسيت الشحات بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين دون أي خطورة على المرمى.

 

طلائع الجيش الأهلى أحمد سمير محمد الشناوي حسين الشحات ب

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