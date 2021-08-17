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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اتصال مع بايدن.. رئيس الوزراء البريطاني يعلن قرارا جديدا بشأن أفغانستان

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن الأخير، تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وبحث معه الوضع في أفغانستان.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن جونسون يعتزم زيادة المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن "جونسون والرئيس الأمريكي اتفقا على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل تفادي وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أنه من هذا المنطلق، تعتزم بريطانيا زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أفغانستان واللاجئين.

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وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأنه ليس نادما على القرار.

وقال بايدن في كلمة ألقاها أمس، بشأن آخر المستجدات التي تجري في أفغانستان: "أقف مباشرة وراء قرار الانسحاب من أفغانستان، وأمرت بنشر 6 آلاف جندي لتأمين عمليات إجلاء رعايانا من هناك".

وأضاف بايدن: “أعلم أنه سيتم انتقاد قراري لكنني لن أورّث هذا القرار للرئيس الأمريكي القادم".

وتابع: ارتكبت الإدارات الأمريكية السابقة أخطاء كثيرة على مدى عشرين عاما منذ وجود قواتنا على الأراضي الأفغانية".

وأردف قائلا: "سندافع عن شعبنا بالقوة الضاربة إذا اقتضى الأمر، وسنستمر بدعم المغادرة الآمنة للمدنيين ولحلفائنا وسنعمل على مساعدة اللاجئين ومن هم معرضون للخطر".

رئيس الوزراء البريطاني جونسون الرئيس الأمريكي بايدن أفغانستان المساعدات الانسانية

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