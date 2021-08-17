الأول علمي رياضة: مكنتش بذاكر 24 ساعة .. وهدخل هندسة بترول

قال الطالب ابراهيم أحمد السيد الأول علمي رياضة من طلاب الدمج بـ الثانوية العامة، إنه ينوي دخول كلية هندسة بترول.



وأضاف أبراهيم أحمد السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" فرص العمل بعد التخرج من هندسة البترول متاحة وتوفر حياة كريمة ومرتبات مجزية ".

وتابع إبراهيم أحمد السيد :" انا كنت بذاكر اللي عليا ومكنتش بضغط نفسي وكنت بعمل اللي عليا وأذاكر أول بأول ومش بذاكر 24 ساعة ".

تهنئة وزير التعليم لأوائل الثانوية

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، بنجاح فترة الامتحانات، قائلا:" الطلاب وأولياء الأمور اجتهدوا كثيرا".

وأضاف طارق شوقي في تصريحات تليفزيونية ، أن التغيير في أي ثقافة يأخذ وقت ولكن اليوم كان يوما مهما وعبرنا حاجز من الخوف والقلق ويدفعنا لسنوات تعليمية أفضل".

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وأضاف طارق شوقي: "تعمدت تواجد وزير التعليم العالي معي في مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة للحديث عن التنسيق والمرحلة الأولى من التنسيق ستكون 88 % في شعبة علمي علوم و80 % في شعبة علمي رياضة و65 % في الشعبة الأدبية".

وتابع طارق شوقي :" دليل النجاح ليس الرقم الكبير في نتائج الامتحانات ولكن دليل النجاح هو تعرف الطلاب على مستواه من الفهم والتحصيل".