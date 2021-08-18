تعرف على أرخص 5 طرازات من السيارات الكورية في السعودية

تعتبر السيارات الكورية ، من أكثر السيارات الاعتمادية، على مستوى العالم، ولكن في الأسواق الخاصة بالوطن العربي ، يعتمد عليا الكثيرون مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى.

وخلال التقرير التالي نتعرف على أرخص 5 طرازات من السيارات الكورية فى المملكة العربية السعودية اعتمادية .

كيا بيكانتو

تمتلك السيارة كيا بيكانتو نسختين من المحركات النسخة الأولى تتسع لحمل كمية من الوقود تصل إلى 1.0 لتر، لكي يحترق ويعطي قوة تعادل 98 حصانا، بينما النسخة الثانية تتسع لحمل كمية من الوقود تصل إلى 1.25 لتر بعدد 4 سلندر .

اما أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 42,620 ريال .

- أوتوماتيك / TOP 2021 بسعر 59,252 ريال .

كيا بيجاس

تنتمى كيا بيجاس لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليخرج قوة قدرها 95 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 133 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وتتسارع كيا بيجاس من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، في غضون 12.2 ثانية.

أما أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / MPI 2020 بسعر 45,623 ريال .

- أوتوماتيك / MPI TOP 2020 بسعر 47,933 ريال .

كيا ريو

تعتمد كيا ريو على محرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 123 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

وتتسارع السيارة من الثبات وصولاً إلى 100 كيلومتر/س خلال 10.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 188 كيلو متر/س، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر .

اما أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / MPI 2021 بسعر 54,890 ريال .

- أوتوماتيك / MPI HB 2021 بسعر 54,890 ريال .

- أوتوماتيك / MPI 2021 بسعر 62,590 ريال .

- أوتوماتيك / MPI HB 2021 بسعر 62,590 ريال .

هيونداي اكسنت

وينتمي طراز هيونداي أكسنت لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصان ، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

أما أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 53,350 ريال .

- أوتوماتيك / MID 2021 بسعر 55,000 ريال .

- أوتوماتيك / HIGH 2021 بسعر 60,500 ريال .

هيونداي إلنترا

تتزود السيارة هيونداي إلنترا بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصان ، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك .

و تعتمد السيارة هيونداي إلنترا على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

اما أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / STANDARD 2021 بسعر 64,790 ريال .

- أوتوماتيك / GL 2021 بسعر 66,165 ريال .

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 66,990 ريال .

- أوتوماتيك / GL 2021 بسعر 66,990 ريال .

- أوتوماتيك / GLS 2021 بسعر 74,690 ريال .