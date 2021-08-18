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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة سعيد تظهر بإطلالة شبابية خلال أحدث جلسة تصوير

سميرة سعيد
سميرة سعيد

نشرت الفنانة سميرة سعيد، صورا جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سميرة سعيد، خلال الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت “توب ستان أبيض”، ونسقت معه ببنطال بنفس اللون بطريقة الكاجوال، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها الشبابية.


وحققت الديفا سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم “مون شيري” بعد طرح الكليب الشهر الماضي، الذي حقق 4.7 مليون  مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 


ويعطي الفيديو الكليب الخاص بالأغنية طابع وأجواء الستينات والسبعينات، وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.


وقالت سميرة سعيد خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أغنية مون شيري عند سماعها تشعر وكأنها من السبعينات”، مشيرة إلى أنه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.


وأضافت: "يجرى حاليا إصدار أغنية جديدة وسيتم الانتهاء منها مع بداية عام 2022، ولقد بدأت في ألبوم جديد منذ 3 أشهر، وسيتم إطلاق أغنية كل فترة حتى يكون لكل أغنية صدى وتأثير على الجمهور، حيث إن التسويق حاليا في الأغاني مختلف ومن الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة".

سميرة سعيد إطلالة شبابية جلسة تصوير جديدة كاجوال الفنانة سميرة سعيد

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