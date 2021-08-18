مصرع طالبة بالثانوية العامة سقطت من شرفة منزلها في القليوبية

لقيت طالبة ثانوى فى القليوبية مصرعها إثر سقوطها من الدور الرابع في منزلها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة أثناء نشر الغسيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقي العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة إخطارا بسقوط فتاة من الدور الرابع في مسكنها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ووفاتها في الحال.

جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم أحمد عصر لمكان الواقعة الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الفتاة "كريمة ن" 18 سنة طالبة بالثانوية العامة وبسؤال والدها وشقيقتها أنها كانت تنشر الغسيل وحدث لها حالة إغماء واختل توازنها وسقطت أثناء ذلك ونفوا أنها انتحرت بسبب الثانوية العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.