شاهد.. حمو بيكا يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

وجّه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة أمس الثلاثاء.



كتب حمو بيكا عبر حسابه بموقع فيس بوك: “ألف مليون مبروك لإخواتي وحبايبي اللي نجحوا في الثانوية العامة.. وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم”.



وتابع : "هاردلك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه❤️".



وكان قد تجاهل حمو بيكا قرار النقابة بشأنه منعه من الغناء وأقيم الحفل السبت الماضي بأحد الشواطئ بالساحل الشمالى وشاركته الحفل الراقصة البرازيلية لورديانا .



وكان قد ألغى منظمو الحفل ؛ وذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات- في الساحل الشمالي.