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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. حمو بيكا يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

حمو بيكا
حمو بيكا

وجّه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة أمس الثلاثاء.


كتب حمو بيكا عبر حسابه بموقع فيس بوك: “ألف مليون مبروك لإخواتي وحبايبي اللي نجحوا في الثانوية العامة.. وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم”.


وتابع : "هاردلك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه❤️".


وكان قد تجاهل حمو بيكا قرار النقابة بشأنه منعه من الغناء وأقيم الحفل السبت الماضي بأحد الشواطئ بالساحل الشمالى وشاركته الحفل الراقصة البرازيلية لورديانا  .


وكان قد ألغى منظمو الحفل ؛ وذلك بعد أن  كان من المقرر إقامته  في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات- في الساحل الشمالي.

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IMG_٢٠٢١٠٨١٨_٠٣٠٠٥٩
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IMG_٢٠٢١٠٨١٨_٠٣٠٧١٥
المهرجانات حمو بيكا رسالة طلاب الثانوية العامة مطرب المهرجانات الراقصة البرازيلية

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