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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عادل عبد الرحمن: الأهلي لن يلجأ لإقالة موسيماني حال خسارة لقب الدوري|فيديو

صدى البلد

علق عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق على تعادل فريقه أمام طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن لاعبي الأهلي خاضوا المباراة باستعجال شديد من أجل التسجيل، وهو ما تسبب في إهدارهم العديد من الفرص، ليساعد اللاعبين، المنافس نادي الزمالك في التربع على صدارة الدوري.

واستكمل تصريحاته، أن الأخطاء التحكيمية قد تنهي بطولة تمامًا، وتضيع لقب على فريق تعرض للظلم، موجهًا اللوم إلى الحكم إبراهيم نور الدين، لعدم التوجه إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، مشيرًا إلى أن الأهلي عانى من ضغط شديد في المباريات بمختلف المسابقات، ليتأثر بالإجهاد.

واختتم تصريحاته «الأهلي نجح تحت قيادة موسيماني، بالتتويج بكافة البطولات الذي شارك الفريق فيها، وبالتالي الأهلي لن يلجأ لقرار إقالة موسيماني حال خسارة لقب الدوري، خاصة أن النادي يدار باحترافية شديدة».
 

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