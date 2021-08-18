مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-8-2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 18-8-2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف ملاعب العالم.

ونعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يونج بويز X فيرنكفاروسي – 9 مساءً

مالمو X لودوجوريتس البلغاري – 9 مساءً

بنفيكا X إيندهوفن – 9 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

سيلتك الأسكتلندي X إي زد آلكمار الهولندي – 8.45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة X الإنتاج الحربي – 7 مساءً - OnTime Sports

مصر المقاصة X البنك الأهلي – 9 مساءً - OnTime Sports