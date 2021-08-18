بقُبلة رومانسية.. رنا الحريري تحتفل بعيد ميلاد زوجها باسم ياخور

احتفلت الكاتبة رنا الحريري بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري باسم ياخور وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت رنا الحريري وهى تطبع قُبله على خد زوجها في هذه المناسبة مع تعليق جاء فيه "كل سنة وأنت الحب يلي ما رح يخلص، ومصدر السعادة والفرح لعيلتك ولملايين من الناس يلي بيحبوك معنا.



وتابعت" كل سنة وأنت الشهم، الطيب، الكريم، الخلوق، المتواضع متل ما كنت دائماً ورح تبقى.

كل سنة وأنت الحياة بالنسبة إلي لأنو بدونك عمري ما اله معنى.❤️"



وشارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".



ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.



ويعرض حاليًا برنامج "أكلناها" الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.

