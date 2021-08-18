لم أر مثل هذا الحب من قبل.. كيم كارداشيان تداعب ابنها.. صور

داعبت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان ابنها "سينت" بطريقة مضحكة نالت إعجاب متابعيها، وذلك من خلال صور نشرته على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت النجمة العالمية وسط أحضان الطبيعة بصحبة ابنها" سينت" خلال قضاء إجازتها وهي تداعبه وعلقت قائلة "لم أر مثل هذا الحب من قبل"



فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، جمهورها بانهيار محزن، على شاشة التلفزيون، عند حديثها عن طلاقها من المغني الشهير كاني ويست.



وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، في فبراير، بعد قرابة 7 أعوام من الزواج.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرين هم شيكاجو التي ولدت في يناير كانون الثاني 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر اربعة أعوام ونورث وعمرها سبع سنوات.