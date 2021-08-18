مصطفى فهمي وزوجته يتلقيان لقاح كورونا: شكرا على الدقة والتنظيم

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، رفقة زوجها، الفنان مصطفى فهمي.



ونشرت فاتن موسى، عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام"، صورا لهما في أثناء تلقيهما اللقاح، وعلّقت عليها: "تلقينا اليوم الجرعة الثانية من اللقاح (الفاكسين) #أسترازينيكا في مستشفى العجوزة العريق".



وأضافت "شكرا جزيلا للطاقم الطبي على الترحاب والدقة والتنظيم.. وشكرا لوزارة الصحة والسكان المصرية على توفير اللقاح.. والحرص على سلامة مصر وأهلها".

واحتفل الفنان القدير مصطفى فهمي- السبت قبل الماضي- بعيد ميلاده الـ79، إذ أنه من مواليد 7 أغسطس عام 1942 ، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمى .



مصطفى فهمى ينتمى لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.



حصل مصطفى فهمي على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) عام 1974.



بدأ مصطفى فهمى مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال).



نساء فى حياة مصطفى فهمي



تزوج الفنان مصطفى فهمى 3 مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها (عمر، ودينا)، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، ثم زوجته الثالثة هي الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.



ووكشف الفنان مصطفى فهمى فى تصريحات تليفزيونية ان مفهوم الشقاوه بالنسبة له؛ هو جزء من السفر والسهر والرياضة وغيرها، فهو يحصل على جزء من كل هؤلاء، إلا أنه يعتبر أن الرياضة هي الاهم فى حياته ، لذا لا يرى أن زمن الشقاوة لا ينتهى.

وأضاف مصطفى فمهمى فى حواره مع الإعلامية سمر يسرى ، انه مازل حتى الآن يتعرض للمعاكسات من قبل السيدات، وهذا الأمر أحيانا يجعل زوجته تشعر بالضيق .



وينتظر الفنان مصطفى فهمي عرض مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: دنيا عبد العزيز، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.



ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

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