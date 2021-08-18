عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى فهمي وزوجته يتلقيان لقاح كورونا: شكرا على الدقة والتنظيم

مصطفى فهمي وزوجته
مصطفى فهمي وزوجته

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، رفقة زوجها، الفنان مصطفى فهمي.


ونشرت فاتن موسى، عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام"، صورا لهما في أثناء تلقيهما اللقاح، وعلّقت عليها: "تلقينا اليوم الجرعة الثانية من اللقاح (الفاكسين) #أسترازينيكا في مستشفى العجوزة العريق".


وأضافت "شكرا جزيلا للطاقم الطبي على الترحاب والدقة والتنظيم.. وشكرا لوزارة الصحة والسكان المصرية على توفير اللقاح.. والحرص على سلامة مصر وأهلها".

 

واحتفل الفنان القدير مصطفى فهمي- السبت قبل الماضي- بعيد ميلاده الـ79، إذ أنه من مواليد 7 أغسطس عام 1942 ، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمى . 


مصطفى فهمى ينتمى لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.

 
حصل مصطفى فهمي على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) عام 1974. 


بدأ مصطفى فهمى مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال).


نساء فى حياة مصطفى فهمي


تزوج الفنان مصطفى فهمى 3 مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها (عمر، ودينا)، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، ثم زوجته الثالثة هي الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.


ووكشف الفنان مصطفى فهمى فى تصريحات تليفزيونية ان مفهوم الشقاوه بالنسبة له؛ هو جزء من السفر والسهر والرياضة وغيرها، فهو يحصل على جزء من كل هؤلاء، إلا أنه يعتبر أن الرياضة هي الاهم فى حياته ، لذا لا يرى أن زمن الشقاوة لا ينتهى. 

 

وأضاف مصطفى فمهمى فى حواره مع الإعلامية سمر يسرى ، انه مازل حتى الآن يتعرض للمعاكسات من قبل السيدات، وهذا الأمر أحيانا يجعل زوجته تشعر بالضيق . 


وينتظر  الفنان مصطفى فهمي عرض مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: دنيا عبد العزيز، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.


ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

IMG_٢٠٢١٠٨١٧_١٤٥٩١٨
IMG_٢٠٢١٠٨١٧_١٤٥٩١٨
IMG_٢٠٢١٠٨١٧_١٤٥٨٥٤
IMG_٢٠٢١٠٨١٧_١٤٥٨٥٤


 

 

الفنان مصطفي فهمي زوجة مصطفى فهمي فاتن موسى لقاح كورونا الجرعة الثانية لقاح كورونا

ترشيحاتنا

المحافظات|أمن قنا ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين .. انتحار طالبة وإصابة طالب بسبب الثانوية العامة بالمنوفية..٧ فصول ذكية للقضاء على التسرب من التعليم بجنوب سيناء

هل يجوز لمن استيقظ قبل الظهر أن ينوي صيام عاشوراء؟ الإفتاء تجيب

إياتا: قطاع الطيران شهد انخفاضا للمسافرين في 2020 لم يحدث منذ 70 سنة

تعرف على إجراءات تسجيل العلامة التجارية للمنتجات بـ قانون الملكية الفكرية

نجاح كبير لـ سامسونج رغم تراجع مبيعات هواتفها الذكية Galaxy S21.. تفاصيل

النتيجة ليست نهاية المطاف.. تعليق جديد من عمر كمال على الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ