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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدت دروس فى كل المواد ... الثانية مكرر علمى علوم : قللت ساعات نومى علشان المذاكرة

طارق شوقى
طارق شوقى

قالت ايمان سعيد ،  الثانى مكرر  على الثانوية العامة بشعبة علمى علوم: إنها لم تكن تتوقع حصولها على هذا المركز فى امتحانات الثانوية العامة .

وأوضحت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن اجمالى عدد  ساعات المذاكرة كان 8 ساعات يوميا ولكن بعد ذلك قامت تدريجيا بتقليل عدد ساعات نومها مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة .

وأشارت إلى أنها  كانت تأخذ دروسا خصوصية فى كل المواد الدراسية لافتة إلى أنها ترغب في دخول كلية الطب خاصة أن مثلها الأعلى هو الدكتور مجدى يعقوب  .

يذكر أن  الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم، ذكر فى تصريحاته أمس  إن نسبة النجاح العامة 74%، مشيرا إلى أن أي صاحب عمل سيتقدم له طالب يملك شهادة ثانوية عامة، سيكتشف أن ذلك الطالب لديه مهارات تفوق الأجيال الماضية.

ودعا شوقي  المواطنين للمزيد من الثقة في النظام التعليمي، مضيفا أن الوزارة في تعلم مستمر من الأخطاء وتحاول رصد أي شيء من شأنه التأثير على مستقبل الطلاب وتلافيه.

وأضاف وزير التربية والتعليم  أن معرفة نتيجة الامتحانات قبل موعدها تعتبر نوعا من التفاخر الاجتماعي، وليس لها داع، مشيرا إلى ضرورة التعاون من الوزارة والتفكير في بعض السلوكيات الخاطئة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل استيعاب النظام التعليمي الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة من النظام الجديد تعتبر أول دفعة تعليمية في العصر الحديث.


كما استعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.
نسبة الحاصلين على اكثر من 95%  اقل عن الأعوام السابقة
الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.
تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع
تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة
حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام
النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه
لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات
تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية
كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب  .

طارق شوقي وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 نسبة النجاح امتحانات الثانوية

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