الأولى علمي علوم : حققت هدفي وسأدخل كلية الطب وأحب تخصص الأورام|فيديو

قالت الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف الأولى علمي علوم في الثانوية العامة، إنها قررت دخول كلية الطب، مضيفة: "كان هدفي دخول كلية الطب منذ بداية السنة".



وأضافت فاطمة محمد عبد اللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية" :" أحب تخصص الأورام والمخ والأعصاب وسأتخصص في أي منهما".

وتابعت فاطمة محمد عبد اللطيف: "أنا على دراية بحجم العلوم الكثيرة التي سأقوم بدراستها داخل كلية الطب".



وزير التعليم: اللي جايب 60% هيدخل الكلية اللي يتمناها

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على نتيجة الثانوية العامة، قائلا إن مشروع تطوير منظومة التعليم مشروع دولة، والهدف منه الانتقال بالتعليم إلى مستوى عالمي، مؤكدًا "نسير في طريق تحقيق هذا الأمر".



وأضاف “شوقي”، في تصريحات تليفزيونية، "امتحانات الثانوية العامة تم إعدادها بشكل يضاهي الامتحانات الدولية".

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وتابع وزير التعليم "اللي جاب 60% و70% طالب شاطر جدا، وعلينا أن نتعود على الدرجات الجديدة، وتلك المجاميع تسمح لكل طالب بدخول الكلية التي يتمناها".



واستطرد "دليل النجاح ليس الرقم الكبير في نتائج الامتحانات، ولكن دليل النجاح هو تعرف الطالب على مستواه من الفهم".



