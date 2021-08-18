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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حياة كريمة تتكفل بالطالبة الحاصلة على المركز الأول بدبلوم المدارس الثانوية التجارية

حياة كريمة
حياة كريمة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، (حياة كريمة) تتكفل بالطالبة ‏ندى حربي حسن محمد ابنة محافظة أسوان ، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع ٩٩٪؜ وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2021.

وقررت مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتى انتهاءها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة على توفير فرصة عمل ملائمة، توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة وذلك تكريماً لتفوقها العلمي.

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