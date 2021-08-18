بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

يدرس حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ضم محمود كهربا الجناح الهجومي للأهلي لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه أواخر شهر أغسطس الجاري .



وينطلق معسكر منتخب مصر أواخر شهر أغسطس المقبل استعدادا لخوض منافسات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022 أمام كل من أنجولا والجابون .



وعلم صدى البلد أن البدرى أبدى للمحيطين به إعجابه بالمستوى الفني الجيد الذى يقدمه كهربا في الفترة الأخيرة مؤكدا أن اللاعب نجح في استعادة جزء كبير من مستواه وبات قريبا للغاية من التواجد في قائمة المنتخب المقبلة خاصة في ظل إصابة محمود تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي وتواجد رمضان صبحي بمفرده في مركز الجناح الهجومي اليمين بصفوف المنتخب.





وعلى جانب آخر ، أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، منتخب مصر في المجموعة الرابعة.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السودان وغينيا بيساو ونيجيريا.

وسيستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا في الخامسة من مساء يوم 11 يناير المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني يوم 15 يناير في تمام الثامنة مساءً، على أن يُنهي مبارياته بمواجهة السودان يوم 19 يناير في تمام الثامنة مساءً.

وتُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين 9 يناير وحتى 6 فبراير عام 2022، بالكاميرون، بعد أن تم تأجيل انطلاق البطولة لمدة عام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن منتخب مصر قد تُوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 7 مرات، كأكثر المنتخبات المُتوجة بالبطولة في القارة.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019 والتي استضافتها على أراضيها، من دور الـ 16 بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا.

وجاء تصنيف المنتخبات الإفريقية على النحو التالي:



المستوى الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

المستوى الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الإستوائية – جزر القمر – إثيوبيا – جاميا.