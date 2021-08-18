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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حالة واحدة تعلن تتويج الزمالك رسميا بلقب الدوري الممتاز الجمعة المقبل

فريق الزمالك
فريق الزمالك

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك من حسم لقب مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020/2021 بعد فوزه على حساب وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز.

ونجح الزمالك فى الوصول إلى النقطة 73 منفردا بها بصدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن النادى الأهلى الذى يحتل المركز الثانى بـ 69 نقطة قبل 3 جولات فقط لا غير من نهاية المسابقة .

وأصبح  الزمالك على موعد مع التتويج بلقب الدورى الممتاز بشكل رسمي مساء الجمعة المقبل حال خسارة الأهلى أمام المصري البورسعيدى وفوز الأبيض على حساب سيراميكا كليوباترا، حيث إنه فى هذه الحالة سيتسع الفارق بين الزمالك والأهلى إلى 7 نقاط كاملة وتتبقى مباراتان فقط على النهاية.

وتعد مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا صعبة للغاية على الفريق الأبيض فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها سيراميكا كليوباترا وامتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة وجهاز فنى بقيادة هيثم شعبان.
 

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ترتيب الدورى المصري 
وعقب انتهاء أحداث مباراة أمس؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري، والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5-  بيراميدز 46 نقطة.

6-  الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9-  سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12-   المقاولون  35 نقطة.

13- الإسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة


 شوبير .. الدوري للزمالك 
أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي  الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقق فوزا عن جدارة واستحقاق على حساب وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز.

وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى: "الزمالك فاز بالدورى خلاص.. لاعبو الأبيض يملكون روحا وإصرارا وحماسا كبيرا، وهو ما تسبب فى تحقيق العديد من الانتصارات خلال الفترة الماضية".

وأضاف: “ميزعلوش منى الأهلاوية، الزمالك خلاص حسم بطولة الدورى وهو يستحقها، الأهلى فرط فى العديد من النقاط السهلة خلال الجولات الماضية من مسابقة الدورى”.

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