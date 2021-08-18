شطة: مباريات الأهلي والزمالك فى ختام الدورى صعبة

أكد عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادى الأهلى، أن المباريات المتبقية من عمر الدورى الممتاز صعبة للغاية.

وكان فريق الزمالك حقق فوزا صعبا على نظيره فريق وادى دجلة، بهدف نظيف فيما تعادل النادى الأهلى مع طلائع الجيش سلبيا.

وقال شطة ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الدورى خلال الموسم الجارى من أصعب النسخ على مدار تاريخ البطولة المحلية، نظرا لحدة المنافسة وشراستها على التتويج باللقب أو الهروب من شبح الهبوط.

وأضاف : الزمالك يتصدر بفارق أربع نقاط والأهلي يطارده من أجل اقتناص اللقب وتعثر أى فريق فى أى مباراة سيؤدى إلى منح اللقب للمنافس.

وشدد على أن المباريات القادمة فى نهاية الدورى صعبة جدا للأهلي والزمالك، ولا يمكن أن نحدد المباراة السهلة لاسيما وأن هناك فرقا تصارع على الهبوط ترغب فى حصد نقطة على الأقل ما يعطل اى فريق من القطبين فى مشوار حصد اللقب.

وأوضح أنه يتعين على المدربين تأهيل اللاعبين من النواحى النفسية لتجاوز عقبة الاربع مباريات القادمة.

ونوه شطة، بأن غياب محمد شريف مؤثر للغاية فى هجوم النادى الأهلى، جراء الإصابة فى ظل التنافس القوى على نيل لقب الدورى مع غريمه التقليدي نادى الزمالك.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد ٧٣ نقطة فيما حل النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد ٦٩ نقطة.