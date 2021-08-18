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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

شوبير
شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي  الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقق فوزا عن جدارة واستحقاق على حساب وادى دجلة بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز .

وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى :" الزمالك فاز بالدورى خلاص .. لاعبو الأبيض يملكون روح وإصرار وحماس كبير وهو ما تسبب فى تحقيق العديد من الانتصارات خلال الفترة الماضية " .
وأضاف : “ ميزعلوش منى الأهلاوية الزمالك خلاص حسم بطولة الدورى وهو يستحقها ، الأهلى فرط فى العديد من النقاط السهلة خلال الجولات الماضية من مسابقة الدورى ” .

واقترب فريق نادي الزمالك من حصد لقب الدوري الممتاز؛ بعد تحقيق الفوز على حساب وادي دجلة، بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري We المصري.

الانتصار أبعد الزمالك بصدارة الدوري المصري، برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي، أقرب ملاحقيه، والذي تعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، الثلاثاء أيضًا.

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وعقب انتهاء أحداث مباراة أمس؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري، والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5-  بيراميدز 46 نقطة.

6-  الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9-  سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12-   المقاولون  35 نقطة.

13- الاسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة

احمد شوبير نادي الزمالك الزمالك وادي دجلة الأهلى الدوري المصري

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