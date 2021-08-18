الزمالك يقترب من الدرع.. ترتيب الدوري المصري

اقترب فريق نادي الزمالك من حصد لقب الدوري الممتاز؛ بعد تحقيق الفوز على حساب وادي دجلة، بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري We المصري.

الانتصار أبعد الزمالك بصدارة الدوري المصري، برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي، أقرب ملاحقيه، والذي تعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، الثلاثاء أيضًا.

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري، والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5- بيراميدز 46 نقطة.

6- الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12- المقاولون 35 نقطة.

13- الاسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة