بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

قالت مريم غني ، ابنة الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني ، إنها تمر بحالة سيئة وأنها محطمة للغاية" بسبب تلقيها "نقدا لاذعا وتجريح" بعد أن فر والدها من كابول مع سيطرة طالبان، دون مقاومة ودون أي حشدٍ للقتال أو مناقشة سلوك دخول طالبان للعاصمة، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وتعمل مريم غني ، فنانة بصرية ومخرجة أفلام ، وتبلغ من العمر 42 عامًا، ولم تكن برفقة والدها، وتعيش في بروكلين في مدينة نيويورك.

وقالت مريم غني في منشورها على انستجرام: "إلى كل من قام بتسجيل الوصول وتضامن مع الآخرين خلال الأيام الماضية: شكرًا لك. لقد عنى الكثير". وأضافت: "أنا منهكة جدًا ، لكني آمل أن أتمكن من الرد عليكم جميعًا بشكل فردي في مرحلة ما".

فرار الرئيس الأفغاني

وفر والد غني من البلاد حيث سيطرت طالبان على مساحات شاسعة من الأراضي الأفغانية.

غادر غني بأربع سيارات وطائرة هليكوبتر مليئة بالمال ، ومن كثر الحمولة اضطر إلى ترك بعض الأموال عند المدرج لأنه كان من الصعب استيعابها كلها داخل المروحية ، وفقًا للسفارة الروسية في كابول.

ولايزال مكان وجود الرئيس البالغ من العمر 72 عامًا ، والذي كان مدعومًا من الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة ، غير واضح حاليًا ، حيث ذكرت بعض التقارير الإعلامية أنه في طاجيكستان.

وطالبت سفارة أفغانستان في طاجيكستان الانتربول الدولي باعتقال أشرف غني لأنه سرق اموال الشعب الافغاني.

وسبق وقال غني ، في منشور على فيسبوك ، إنه غادر أفغانستان لتجنب المزيد من إراقة الدماء في بلاده ، على الرغم من أن بعض التقارير الإعلامية قالت إن رحيله المتسرع أعاق محادثات السلام والانتقال السلس للسلطة مع طالبان.

ومن غير الواضح ما إذا كانت مريم غني مطلعة على مكان والدها.



وفي نفس منشور Instagram ، قالت ، في رد على أحد المستخدمين ، إن "هناك الكثير من الانتقادات اللاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي".

ورفضت الإجابة على أسئلة محررة صحيفة نيويورك بوست الأمريكية خارج شقتها ، وفقًا لتقرير نشرته الصحيفة ، وصف موقع شقتها بأنه "مبنى تعاوني فاخر في مكان هادئ ومليء بالأشجار في كلينتون هيل ، بالقرب من المطاعم المزدحمة ومعهد برات ".

وعرضت مريم غني أعمالها في بعض المتاحف المعروفة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك متحف تيت مودرن في لندن ومتحف جوجنهايم في نيويورك.

أصدرت أول فيلم روائي طويل لها "ما تركناه غير مكتمل" ، ولها حوالي خمسة أفلام أخرى بعضها لم يكتمل .

ناشطة نسوية

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أنها "نسوية ، وناشطة "، ومع ذلك ، في منشورها على Instagram ، لم تشر غني على وجه التحديد إلى المخاوف التي أثيرت في جميع أنحاء العالم حول مستقبل المرأة في أفغانستان.

وعُرف حكم طالبان في الماضي بتهميش النساء والأقليات الأخرى ، مع ارتكاب العديد من الفظائع ضدهن وتضييق حرياتهن بشدة .

ومع ذلك ، أعجبت غني بالعديد من المنشورات على تويتر التي انتقدت طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الانسحاب من البلاد ، وهو قرار قال العديد من الخبراء إنه سمح لطالبان بالسيطرة على البلاد بوتيرة سريعة.

