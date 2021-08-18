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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 117 مليون جنيه

محافظ البحيرة: انتهينا من إنشاء محطتين تجميع وسيطة بدمنهور وكفر الدوار

إفتتاح مشروعات قومية
إفتتاح مشروعات قومية

واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولته التى بدأها صباح اليوم بمركز ومدينة كفر الدوار، لافتتاح وتفقد عدد من  المشروعات التنموية التي تتجاوز تكلفتها ٦٦٠ مليون جنيه.

 

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وتفقد محافظ البحيرة، المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار والمقامة على مساحة  2690 م2 وبتكلفة 25 مليون جنيه لاستيعاب تراكمات القمامة الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة ، والتى تأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

 

وأوضح المحافظ، أن المحطة عبارة عن منشأة مؤمنة بسور خرساني بأبعاد (36×70 م) ولها بوابات للدخول والخروج بالإضافة إلى رصيف تفريغ بمساحة (1172) م2 ومتصل بمطلع ( رامب دخول )  من الخرسانة ويوجد بالمحطة عدد 5 سيارة هوك لفت ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 500 طن يومياً. 

 

وأضاف هشام آمنة، أن المحطة تتكون من 5 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بلفنجر و 8 حاويات سعة 24 م3 و لودر ومغسلة ، ومولد كهرباء بتكلفة 17 مليون جنيه، وهى مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق ، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة تحتوي على ( 4 خزان حريق سعة الواحد، 15 م3 بإجمالي 60 متر مكعب، وتشمل 3 مضخة حريق بقدرة 50 حصان وطلمبة جوكي قدرة 5 حصان بسعة تدفق   25 جالون بالإضافة إلى طلمبه ديزل قدرة 50 حصان بسعة تدفق ٥٠٠ جالون/ دقيقة وطلمبه كهرباء قدرة 50 حصان بسعة تدفق ٥٠٠ جالون/ دقيقة. 

 

 كما تم تزويد المحطة بنظام للصرف الصحي للسوائل مكون من 3 طوابق و5 مصايد مطر متصلة بخزان تجميع أرضي بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، ويوجد بالمحطة منطقة تفتيش الشاحنات و مكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياه دائم لزوم غسل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع و مكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة/ مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع.

 

ووجه اللواء المحافظ ، الشكر لوزير التنمية المحلية وجهوده الداعمة لمنظومة النظافة بالمحافظة ووجه بسرعة تدريب جميع العاملين والسائقين على المنظومة  والاستخدام الأمثل والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات لتحقيق أفضل أداء للمنظومة.

 

وأشار الى وجود محطة تجميع وسيطة  مماثلة بمركز دمنهور وتنفيذ مدفن صحى بمركز بدر بتكلفة اجمالية 117 مليون جنية كما أنه جارى التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء محطات مماثلة بجميع المراكز والمدن ضمن الجهود الكبيرة التى تتم لدعم منظومة النظافة.

 

رافق المحافظ خلال تفقده المحطة ، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، واللواء احمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن كفر الدوار  وممثلى الشركة المنفذة والقيادات التنفيذية. 

محافظ البحيرة محافظة البحيرة الانتهاء من 2 محطة كفر الدوار البحيرة

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