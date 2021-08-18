عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رعاية ووجبات طعام.. شقق الخير لاستضافة مرضى السرطان المغتربين بالسويس مجانا

صدى البلد

معاناتهم تبدأ لحظة مغادرة منازلهم الواقعة في واحدة من قرى الصعيد أو الريف لتلقي جرعة الإشعاعي في أحد مستشفيات السويس، ساعات الطريق الطويلة يقطعونها منشغلين بالتفكير في رحلة العلاج القاسية وما يعقبها من رحلة بحث للحصول على سكن يقضون به ساعات ليلتهم حتى صباح اليوم التالي ، ولكن ضيق اليد للبعض منهم تجعلهم يفترشون الأسوار والأرصفة المحيطة بالمستشفى تجنبا لتحمل مزيد من النفقات؛ مما دفع أهالي محافظة السويس لتوفير شقق لاستضافة مرضي السرطان بالمجان .

يروي بشمهندس  حمدي صديق  رئيس مجلس إدارة الجمعية بداية مشروع  "شقق الخير" قائلا : الفكرة بدأت من رؤيتنا لمعاناة مرضى السرطان القادمين من الأقاليم لتلقي جرعات الإشعاعي ولا يمتلكون الإمكانات المادية لتغطية تكاليف انتقالهم لمستشفيات السويس.

 

شاهد .. قصة شاب مصري حارب السرطان 20 عاما

تسبب السرطان .. استشاري يحذر من هذه الطريقة في طهي اللحوم

و تابع : فكرنا  في توفير شقة لاستضافة مرضي السرطان و بالفعل  تواصالنا منذ  سنة و نصف مع مركز الأورام وحاولنا جمع تبرعات من أهل الخير حتي تم تجهيز أول شقة ،و حاليا نجهز للشقة الثامنة علي التوالي بجهود أهل الخير فقط .

 

و استطرق : لم يقتصر المكان علي الإقامة فقط بل  استضافة كاملة تشمل رعاية صحية وتوفير وجبات طعام لهم مجانا دون مقابل، بالاضافة الي الرحلات الترفهية و الدعم النفسي لاحتواء آلامهم و أوجاعهم .

 

فيما أكد الأستاذ صلاح مرسي منسق عام الجمعية :علي دور العناصر النسائية في تقديم الرعاية و الدعم للسيدات المقيمين بشقق الخير ،غضافة الي دور بعض مراكز الأشعة بالسويس في تقديم خدماتهم بالمجان.

نحظى برعاية كاملة من وجبات تقدم يوميا لتوفير الرعاية الطبية  ونتعامل كإخوة.. والجميع يقوم بخدمة المرضى على أكمل وجه”، هكذا علقت حسنية محمد ، وهي أحد مرضى السرطان المقيمة بشقق الخير منذ فترة .

و أشار الأستاذ محمد ممدوح منسق عام الجمعية : إلى دقة  اختيار شقق الخير بمواصفات خاصة من تهوية وراحة للمرضي إضافة إلى رسومات تبعث البهجة في نفوسهم و مروحتين اساسي لكل غرفة .

واختتم حمدي صديق حديثة قائلا : نتمني توفير مكان مخصص للعلاج الكيماوي بمحافظة السويس ،وإلى ان يحدث  سنحاول جاهدين توفير وسيلة مواصلات مجانا  لنقل المرضي للقاهرة لتلقي العلاج الكيماوي .

 

مرضى السرطان شقق الخير شقق لمرضي السرطان مرضي السرطان بالسويس شقق الخير بالسويس

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

طالبان تكشف مصير أفراد الجيش الأفغاني

السيسي: إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية بمحيط الحي الحكومي والبرلمان والشيوخ

أعلن ارتفاع الإصابات.. تاج الدين يكشف توقعاته بشأن دلتا كورونا في مصر

بشرى للمدرسين.. الكويت تكشف حاجتها لعدد من التخصصات التعليمية

الأرض في خطر.. أزمة مياه عالمية تضرب الكوكب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

السيطرة على حريق فى شقه سكنيه بسبب سخان كهربائى بالسنبلاوين

الكاف يلزم الأهلي والزمالك بتشكيل فريق كرة نسائي للمشاركة في البطولات الإفريقية

موسيمانى يفاجئ جماهير الأهلي برسالة قوية بعد اقتراب ضياع لقب الدوري

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

الصحة: إضافة عقار جديد أكثر فعالية ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا.. تفاصيل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ