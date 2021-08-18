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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تروج لكليبها الجديد

صدى البلد

روجت الفنانة  نوال الزغبي لكليبها الجديد “علية ابتسامة ” عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

و نشرت نوال الزغبي  صورة بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستانا قصيرا لامعا  باللون الأسود ، و علقت على الصورة قائلة : علية ابتسامة قريبا .

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي علي ميك أب بالألوان الترابية الهادئة، لتبرز جمال وجهها بشكل أنيق.

 

وكانت قد طرحت الفنانة نوال الزغبي، أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

 

أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

 

وتداول رواد موقع تويتر تغريدات عديدة حول حقيقة ما حدث مع المغنية اللبنانية نوال الزغبي، والمتسبب وراء تعرضها لحادث التسمم الغذائي، ما اضطرها للدفاع عن البلد المضيف لحفلها الأخير.

 

ونشرت نوال الزغبي تغريدة قائلة: "قرأت أخبارا عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي".

 

واستطردت نوال الزغبي: "الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حس بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن.. هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

 

وأوضح فراس حليمي، أن نوال الزغبي أحيت حفلا رغم وضعها الصحي، وقال: "لهلق بعدني مش مصدق إنها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى.. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة".

 

وختم: "بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي".

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