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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تكشف مصير أفراد الجيش الأفغاني

الجيش الافغاني
الجيش الافغاني

كشف قيادي في حركة طالبان، اليوم الأربعاء، عن عزم الحركة تقديم طلب إلى  الطيارين السابقين وأفراد الجيش الانضمام إلى النظام الجديد.

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ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول تقلع شبه فارغة، على الرغم من محاولة عشرات الآلاف من الأفغان الهروب من أفغانستان بعد أن حاصرت حركة طالبان المطار ومنعت معظم الناس من الوصول إليه.

ووفقا لـ صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت الحكومة أن طائرة أسترالية من طراز Hercules C-130 تتسع لـ 120 شخصًا أقلعت اليوم على متنها 26 شخصًا فقط ، بينما كانت طائرة إيرباص A-400M الألمانية تتسع لـ 150 شخصًا تقل سبعة أشخاص فقط عندما غادرت أمس.

وهذا على الرغم من تجمع حوالي 50 ألف أفغاني في المطار ووعدت الدول الغربية بملاذ آمن لهم. وأظهرت إحدى اللقطات المروعة بشكل خاص نساء يناشدن القوات الأمريكية أن "طالبان قادمون من أجلنا".

وتعهدت دول مثل أمريكا، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا باستقبال عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان في إطار الاستجابة لمطالبهم بعد سقوط أفغانستان في قبضة طالبان.

وحذر الجنرال الأمريكي فرانك ماكنزي، الموجود في المطار ويقود عملية الإجلاء، من "رد عنيف" على طالبان إذا أعاقوا الإجلاء.

ولا يزال هناك من يسحق الأفغان في مطار كابول. ولكن هناك من يصر علي أن هناك قوات تسيطر علي ما يحدث ولم يتم إيذاء الأفغان المتواجدون هناك، وغرد بول. وفي اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن وغيرهما من قادة العالم ، أضاف ذلك الشخص: "شخص ما يسيطر علي الوضع لن أتوقف حتى تفهم الأمر بشكل صحيح".

وأفادت ديلي ميل، أن معظم الموجودين في المطار ليس لديهم وثائق سفر، ومع إغلاق معظم السفارات أو نقلها داخل محيط المطار، ليس لديهم الآن أي وسيلة للحصول عليها. ويقول أصحاب الوثائق إنهم لم يجرؤوا على الاقتراب من مهبط الطائرات خوفًا من قيام الحراس الإسلاميين بنقلهم بعيدًا.

وقال أحد عمال المطار لـ صحيفة ديلي ميل إنه حتى مع وثائق السفر، فقد استغرق الأمر يومين للوصول إلى مبنى الركاب بعد المرور بخمس نقاط تفتيش على طول الطريق.

ونفى وزير الدفاع بيتر داتون وعود دول أخرى باستقبال عشرات الآلاف - قائلاً بصراحة: "لا أعتقد أن هذا سيحدث".

وكان بوريس جونسون من بين أولئك الذين قدموا وعودًا اليوم، قائلاً إنه سيتم السماح لـ 25000 لاجئ أفغاني بالقدوم إلى بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة. لكنه تلقي صفعة من قبل كير ستارمر الذي قال إن الناس غير قادرين جسديًا على ركوب رحلات الإجلاء.

وفي الوقت نفسه، قال السير نيك كارتر، قائد قوات الدفاع، إن المملكة المتحدة ستحاول نقل 1000 شخص اليوم على سبع طائرات، على الرغم من أنها تمكنت من إخراج بضع مئات فقط من الأشخاص حتى الآن هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء البريطاني أفغانستان حركة طالبان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الجيش الافغاني

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